Sporting confirma Tiago Fernandes como técnico interino

O Sporting anunciou oficialmente, esta sexta-feira, depois de enviar um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a revogação, por mútuo acordo, do contrato de José Peseiro. Os “leões” confirmaram através de nota publicada no site oficial do clube que Tiago Fernandes assumirá o cargo de treinador interino da equipa A, que integra Nélson Pereira, treinador de guarda-redes, e Ricardo Dionísio, preparador físico.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sociedade e o treinador da equipa principal de futebol, José Peseiro”.

