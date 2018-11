Sporting oficializa saída de José Peseiro

O Sporting oficializou a saída de José Peseiro do comando técnico da equipa principal de futebol, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "A Sporting Clube de Portugal Futebol, SAD vem (...) informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre a Sociedade e o treinador da equipa principal de futebol, José Peseiro", lê-se no documento.

A decisão foi tomada e comunicada ao técnico pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, depois da derrota, em casa, com o Estoril-Praia, por 1-2, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

O final do encontro ficou marcado por assobios e lenços brancos, sinais de uma contestação que já tinha sido sentida após a derrota frente ao Portimonense, a contar para o campeonato.

O treinador tinha sido uma escolha de José Sousa Cintra, enquanto presidente interino da SAD, após a saída de Bruno de Carvalho. Esta foi a segunda passagem de José Peseiro pelo clube dos "leões". Foi despedido no início da temporada 2005/2006.

Peseiro deixa o Sporting no quinto lugar do campeonato.

