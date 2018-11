Rui Vitória: "Deixámos o adversário jogar à vontade"

Rui Vitória (Benfica)

Na "flash" da BTV: "Entrámos a fazer o golo, mas depois deixámos o adversário jogar à vontade. O que interessa é que não estivemos ao nível que podemos estar. Na segunda parte estivemos sempre à procura do golo e o Moreirense fechou-se. Os jogadores trabalharam, mas sem clarividência. Não foi um dia positivo."

Na conferência de imprensa: "Não estivemos ao nível que devemos estar. Objectivamente não fizemos o que temos de fazer. O adversário aproveitou as oportunidades que teve e nós não tivemos a capacidade de ganhar o jogo. Faltou um bocadinho mais de cabeça. Descontrolámo-nos com os golos do Moreirense. E quando estamos focados na finalização, acontece o contrário. Não fomos rigorosos."

Sobre os lenços brancos dos adeptos: "Percebo a frustração de quem está na bancada. Se queremos que estejam connosco nas vitórias, tenho de aceitar as reacções das pessoas nas derrotas. Não desisto de nada por natureza."

Ivo Vieira (Moreirense)

"É uma vitória pelo que os jogadores fizeram, pela qualidade e pela organização que apresentámos. Fomos a melhor equipa da primeira parte e podíamos ter feito mais um golo. Na segunda parte optámos por um bloco mais baixo e permitimos algumas oportunidades de golo ao Benfica. Tivemos de sofrer, mas soubemos sofrer e acho que foi justo. Temos de ter já o foco no jogo de sexta-feira. Só vamos conseguir valorizar esta vitória se lhe dermos sequência. Na sexta temos de jogar com o Portimonense e temos de fazer pela vida."

