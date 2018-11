Pinto da Costa vai ser ouvido no caso dos emails

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e os administradores da SAD portista Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Rui Vieira Sá e Reinaldo Teles foram notificados pelo Ministério Público para prestar declarações no âmbito do caso dos emails. A informação foi avançada nesta sexta-feira pela revista Sábado e confirmada ao PÚBLICO pelo director de comunicação do clube dos "dragões", Francisco J. Marques.

De acordo com Francisco J. Marques, as notificações foram recebidas durante as últimas semanas.

Em causa está a divulgação dos e-mails do domínio “slbenfica.pt” que estão na origem da investigação a alegados casos de corrupção ligados ao Benfica. O clube das "águias" apresentou uma queixa contra o correio divulgado na Internet, que terá começado com a divulgação feita pelo Porto Canal.

A revista Sábado adianta ainda que as audições deverão decorrer na próxima semana, no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. No entanto, o director do gabinete de comunicação não confirmou a informação.

A revelação dos emails data a 6 de Junho de 2017, quando o Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, revelou no Porto Canal os emails que terão sido trocados entre Adão Mendes, antigo árbitro da Associação de Futebol de Braga, e Pedro Guerra, director de conteúdos da Benfica TV e comentador da TVI. Para o director de comunicação do Porto, os emails comprovam a existência de uma alegado “esquema de corrupção [na arbitragem] para beneficiar o Benfica”.

Os emails terão sido roubados por Rui Pinto, o jovem hacker português que viverá em Budapeste, na Hungria. De acordo com a Sábado, Rui Pinto terá recorrido a uma técnica chamada spear phishing, que implica ter conhecimentos sobre as pessoas a enganar e enviar-lhes mensagens personalizadas levando alguém a dar informação (como palavras-passe) ou a descarregar um anexo.

