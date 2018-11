Moreirense prolonga agonia do Benfica

O Moreirense prolongou nesta sexta-feira o mau momento do Benfica, triunfando por 1-3 na Luz, no jogo que abriu a nona jornada da liga portuguesa. Depois dos desaires em Amesterdão, frente ao Ajax, e no Jamor, frente ao Belenenses, esta foi a terceira derrota consecutiva dos "encarnados", algo que nunca tinha acontecido com Rui Vitória como treinador.

No seu primeiro jogo como titular no campeonato, Jonas ainda marcou aos 3', a passe de João Félix, mas o Moreirense rapidamente anulou a desvantagem aos 5', por intermédio de Chiquinho. Os minhotos colocaram-se em vantagem aos 16', com um golo de Pedro Nuno, e chegaram ao 1-3 aos 36', num grande remate de fora da área do jovem senegalês Mamadou Loum.

Numa noite de verdadeiro terror para o Benfica, uma imprudência de Jardel deixou os "encarnados" a jogar com menos um a partir dos 77' - o central brasileiro e capitão de equipa deu uma cotovelada a Arsénio na formação da barreira antes de um livre directo que favorecia o Benfica.

Esta derrota, a segunda no campeonato, deixa o Benfica com 17 pontos e em risco de ficar mais longe da liderança, partilhada por FC Porto e Sp. Braga (ambos com 18), para além de poder ser ultrapassado nesta jornada por Rio Ave (17) e Sporting (16). Quanto ao Moreirense, que nunca tinha ganho na Luz, conseguiu, pela primeira vez esta época, vencer dois jogos seguidos no campeonato e subiu provisoriamente ao sétimo lugar, agora com 13 pontos.

