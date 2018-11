Lima e Figueiredo com missão dificultada mas ainda possível

Na Grande Final do Challenge Tour em Ras Al Khaimah, Filipe Lima perdeu hoje quatro lugares, do 3.º lugar empatado de ontem para o 7.º lugar isolado que agora ocupa com um total de 207 pancadas, 9 abaixo do Par do Al Hamra Golf Club, nos Emirados Árabes Unidos, após voltas de 70, 66 e 71. Na volta de hoje do campeão nacional o destaque vai para os últimos 9 buracos cumpridos em 3 abaixo do Par, depois do início complicado, pois dobrou os primeiros 9 buracos com 2 acima do Par e estava a ver-se arredado da luta pelo título, a única classificação que lhe garante o acesso ao European Tour em 2019. O 2.º lugar isolado poderá ser suficiente mas não é seguro.

“Foi um princípio um bocadinho estranho, porque falhei muitos putts curtos, o que não é costume”, contou Lima em declarações recolhidas pelo press officer do Challenge Tour a pedido do Gabinete de Imprensa da PGA de Portugal para divulgação junto dos media portugueses.

“A verdade é que tentei ficar calmo e a minha cabeça ficou calma. Disse a mim mesmo que teria de lutar para deixar uma oportunidade para amanhã. Aconteceu, consegui lutar até ao fim e não é mau resultado da maneira como comecei.”



No ranking provisório do Challenge Tour - a Corrida para Ras Al Khaimah, Lima desceu do 20.º posto que ocupava ontem para o 25.º lugar. É melhor do que o 33.º que tinha antes do torneio começar, mas ainda longe do top-15 que sobe à primeira divisão europeia.



Quanto a Pedro Figueiredo, também desceu hoje na classificação geral. Ontem era 18.º empatado, mas hoje figura na 26.ª posição empatado, com 214 pancadas, 2 abaixo do Par, após voltas de 71, 72 e 72.



No ranking do Challenge Tour, Pedro Figueiredo iniciou a semana no 17.º lugar, ontem tinha subido a 16.º mas hoje passou para 18.º.



Mesmo assim nada está perdido para os portugueses neste torneio de 420 mil euros em prémios que reúne o top-45 do Challenge Tour.

Filipe Lima está a 5 pancadas do líder, que continua a ser o espanhol Adri Arnaus, que hoje comanda finalmente isolado depois de ter partilhado o topo da tabela nos dois dias anteriores. Arnaus soma 202 pancadas, 14 abaixo do Par, com voltas de 66, 69 e 67.

Já Pedro Figueiredo necessita de terminar no top-10 (eventualmente top-15, mas poderá não ser suficiente) e está a 6 pancadas do top-10. Não é fácil recuperar tanto nos 18 buracos que faltam para o final da prova, mas não é impossível.

