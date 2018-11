Exibição de Djokovic reforça estatuto

Foram mais de duas horas e foi necessário recuperar de um break de desvantagem no último set, mas Novak Djokovic provou diante de Marin Cilic por que razão é o melhor tenista da actualidade e vai liderar o próximo ranking ATP. O sérvio subiu o nível nos derradeiros jogos para obter a 21.ª vitória consecutiva e qualificar-se para as meias-finais do Rolex Paris Masters.

À procura de confirmar um lugar nas ATP Finals, Cilic (7.º mundial) assinou um primeiro set de grande nível, anulando os três break-points que enfrentou e aproveitou um. Mas à sexta oportunidade, já no segundo set, Djokovic quebrou finalmente o sérvio, para dominar a partida.

No terceiro jogo, o número dois mundial cometeu três erros não forçados, incluindo uma dupla-falta, que conduziram ao break do croata. Mas acabou por ser um sinal de alerta para Djokovic, que venceu oito dos dez pontos seguintes para retomar o comando. Mais focado, o sérvio voltou a quebrar serviço de Cilic novamente, para servir e fechar, com os parciais de 4-6, 6-2 e 6-3.

Na meia-final, Djokovic defronta o vencedor do duelo da sessão nocturna, entre Roger Federer e Kei Nishikori.

Antes, Dominic Thiem (8.º) venceu o detentor do título, Jack Sock (23.º), por 4-6, 6-4 e 6-4. Doze meses depois de conquistar o troféu mais importante da carreira, Sock entra para a história por uma razão bem negativa: é o quarto jogador a começar o ano no top 10 e a terminá-lo fora do top 100 sem estar lesionado.

Thiem fortaleceu a candidatura a um lugar nas ATP Finals em Londres, o que asseguraria, juntamente com Cilic, caso Federer derrotasse Nishikori. Nas meias-finais, o austríaco vai defrontar Karen Khachanov (18.º), depois de o russo ter eliminado Alexander Zverev (5.º), por 6-1, 6-2.

