Ângelo Girão renova com Sporting até 2025

O guarda-redes de hóquei em patins Ângelo Girão renovou nesta sexta-feira, até 2025, o vínculo contratual que o liga ao Sporting, anunciou o clube no seu site oficial.

"Desde que o Sporting me abordou para vir para o clube, as pessoas sempre foram fantásticas comigo e isso foi importante para que eu continuasse a vestir a camisola do Sporting. Sinto-me em casa, sinto-me acarinhado por toda a gente. Espero continuar a retribuir com títulos", referiu o também guarda-redes da selecção portuguesa, em declarações ao site oficial.

Girão, de 29 anos, chegou ao Sporting em 2014, época em que foi campeão nacional pelo Valongo. Desde então, em quatro temporadas ao serviço dos "leões" conquistou uma Taça CERS, um Campeonato Nacional e uma Supertaça. Pela selecção nacional sagrou-se campeão europeu em 2016.

