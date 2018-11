Moradores de prédio de luxo processam Tate Modern por invasão de privacidade

Os proprietários de quatro apartamentos no luxuoso complexo de habitação londrina Neo Bankside, que se ergue defronte da Tate Modern, processaram o museu para tentar impedir que centenas de milhares de visitantes possam ter acesso visual ao interior das suas casas. Um tribunal londrino ouviu esta sexta-feira, em audiência preliminar, os argumentos dos moradores e da administração da Tate

Se um dos atractivos da torre de apartamentos é justamente a sua vista privilegiada sobre Londres, os residentes não gostaram que a Tate explorasse esse mesmo trunfo inaugurando em 2016 uma galeria panorâmica no décimo e último piso do novo edifício projectado pelos arquitectos Herzog & de Meuron como extensão do museu, a Switch House.

O terraço do décimo andar da Tate oferece uma vista de 360 graus sobre a cidade, sendo que o objectivo dos proprietários dos apartamentos da torre fronteira é forçar a Tate Modern a encerrar ao público a parte que está voltada para as suas casas. A galeria é usada por quase um milhão de pessoas por ano, o que constitui, argumentam os queixosos, “uma contínua invasão” da privacidade da sua vida doméstica.

O advogado Tom Weekes, que representa os moradores descontentes, alega que os visitantes do museu “submetem os apartamentos a um escrutínio visual invulgarmente intenso”, com alguns a recorrerem mesmo a binóculos e lentes com zoom. Um dos queixosos, assegurou Weekes ao diário inglês The Guardian, contou 84 pessoas a fotografarem o edifício num período de hora e meia e diz ter descoberto que uma fotografia onde ele próprio aparece foi publicada no Instagram e tinha já sido vista por mais de mil pessoas.

“Sinto que a minha vida anda toda à volta dos horários da galeria panorâmica”, escreveu uma das moradoras, Lindsay Urquhart, numa declaração que fez chegar ao tribunal, na qual sublinha ainda a ansiedade que lhe provoca a possibilidade de que estranhos possam fotografar a sua filha pequena e colocar as imagens na Internet. “Temos de estar constantemente a ter cuidado com o que fazemos e com a nossa aparência”, diz outro queixoso, Ian McFadyen.

A administração da Tate Modern argumenta que a solução mais simples é os moradores descerem os seus estores e, “se for necessário, porem umas cortinas”. Guy Fetherstonhaugh, advogado da Tate, observa que os visitantes acedem à galeria “para desfrutarem de uma vista única sobre Londres”, e não para espreitarem as residências dos queixosos, e considera “irrazoável” que se pretenda “negar ao público o direito de usar a plataforma só para dar aos reclamantes o direito a gozarem sem entraves as suas próprias vistas”.

