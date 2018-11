Encenador Nuno Cardoso diz que continuará a potenciar herança artística do Teatro São João

O encenador Nuno Cardoso, que assume funções, no próximo ano, como director artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, diz que a sua função será baseada no "trabalho de potenciação daquilo que foi feito".

"Quando começar a exercer funções, começarei a pensar nisso. O trabalho do Teatro Nacional São João será um trabalho de potenciação daquilo que foi feito e da herança que me é legada por directores artísticos que tiveram muita força, cada qual à sua maneira", disse Nuno Cardoso à agência Lusa, quarta-feira, à margem do ensaio de imprensa da peça Bella Figura, de Yasmina Reza, que será estreada esta sexta-feira, no Teatro Carlos Alberto (TeCA), onde ficará em cena até domingo, dia 4 (no dia 9, será apresentada no Teatro Aveirense, em Aveiro).

O encenador, que teve como antecessores no TNSJ Eduardo Paz Barroso, Ricardo Pais e Nuno Carinhas (além de José Wallenstein, num curto período de 2001/02), esclareceu ainda que a programação, que define o Ao Cabo Teatro, onde desde 2007 é director artístico, não vai influenciar a programação do teatro nacional portuense.

"O Ao Cabo Teatro seguirá sempre 'a trinta' com toda a gente que não precisa de mim para fazer uma peça, e uma companhia tão forte ou ainda mais forte do que ela tem sido até hoje", afirmou.

Nuno Cardoso sublinhou também o papel do TNSJ "na cidade, na região e no país", e o legado dos seus anteriores directores artísticos como Ricardo Pais, Eduardo Paz Barroso e Nuno Carinhas.

"Cada qual, à sua maneira, mas sobretudo o Ricardo Pais, pelo seu fulgor, e Nuno Carinhas, pela sua delicadeza e forma como recriou o TNSJ, legam um teatro que é um marco, em Portugal e na Europa", disse.

Nuno Cardoso, que assumirá funções em Janeiro de 2019, acrescentou que "não parece sequer passível de pensar um serviço público como se pensa uma companhia independente, que também serve o público, mas que, de facto, é outra coisa".

O recém-nomeado director do TNSJ tem uma carreira de quase três décadas, tendo sido coordenador de programação do Teatro Carlos Alberto entre 2003 e 2007, quando o São João era dirigido por Ricardo Pais. Como encenador, tem trabalhado autores como Shakespeare e Tchékhov, e encenado dramaturgos como Ésquilo, Sófocles, Molière, Racine, Henrik Ibsen, Friedrich Dürrenmatt, Federico García Lorca, Eugene O'Neill, Tennessee Williams, Lars Norén, Sarah Kane e Marius von Mayenburg, entre outros.

