Alec Baldwin detido por agressão em disputa por lugar de estacionamento

O actor Alec Baldwin, conhecido, entre outros papéis, por caricaturar o Presidente norte-americano no programa de televisão Saturday Night Live, foi detido nesta sexta-feira, em Nova Iorque, por ter agredido uma pessoa durante uma disputa por um lugar num parque de estacionamento.

De acordo com a polícia nova-iorquina, o actor “agrediu uma pessoa devido a um lugar de estacionamento que ambos queriam”, cita a agência Reuters. A cadeia de televisão CNBC detalha que o humorista terá esmurrado outro homem, que teve de ser levado para um hospital devido a “ferimentos no maxilar esquerdo”.

O actor ainda não foi formalmente acusado, mas, de acordo com fontes policiais, deverá ser acusado de agressão e assédio.

Contactados pela Reuters, os representantes de Baldiwn não comentaram o sucedido.

O Presidente norte-americano Donald Trump já reagiu e, durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, desejou boa sorte ao actor que costuma caricaturá-lo em televisão.

Não são os primeiros relatos de ameças e agressões por parte de Alec Balwin. Em 2014, foi algemado pela polícia de Manhattan por ter sido apanhado a andar de bicicleta em contramão numa rua de sentido único. Quando foi interpelado pelas autoridades, terá respondido mal.

Um ano antes terá ameaçado um jornalista do New York Post e, em 2012, terá esmurrado um fotojornalista que tentava tirar fotografias dele com a (então) noiva, Hilaria Thomas. Baldwin negou as últimas acusações.

Alec Balwin ficou conhecido pela participação na série Rockfeller 30 (30 Rock, no original) e nos filmes Uma mulher de sucesso e The Departed - Entre inimigos.

