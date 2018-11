Alguns dinossauros tinham ovos com cores, pintas e manchas

Alguns dinossauros metiam ovos coloridos com manchas e pintas em tons de azul e castanho, anunciou uma equipa de cientistas esta quinta-feira num artigo na revista científica Nature. Esta descoberta desconstrói a ideia de que estas características surgiram nas aves.

Uma equipa de cientistas dos Estados Unidos e da Alemanha analisou 12 cascas de ovos fossilizadas de dinossauros da Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. Nessa análise, detectaram-se dois pigmentos existentes em ovos coloridos de aves num grupo de dinossauros chamado eumaniraptoransos . Esse grupo inclui dinossauros carnívoros bem conhecidos como o Velociraptor e pequenos dinossauros com penas antepassados das aves.

“Descobrimos que os ovos coloridos não são uma característica única das nossas aves modernas, mas que evoluíram nos dinossauros não-avianos”, diz Jasmina Wiemann, paleontóloga da Universidade de Yale (Estados Unidos) e líder do estudo publicado na Nature. “Fundamentalmente, o nosso estudo muda a nossa compreensão da evolução dos ovos coloridos e dá cor aos ninhos dos dinossauros naquilo que seria um verdadeiro ‘Mundo Jurássico’.”

Foto Ilustração de um Deinonychus a eclodir num ovo azul Jasmina Wiemann/Universidade de Yale

Por exemplo, o predador Deinonychus tinha um ovo azul com manchas castanhas. Já o Oviraptor (que significa ladrão de ovos), conhecido por ter seu bico semelhante ao de um papagaio, tinha ovos azuis-escuros.

As aves evoluíram a partir dos dinossauros eumaniraptorans no período Jurássico (entre há 200 milhões e 145 milhões de anos). A primeira ave que se conhece, o Archaeopteryx, viveu há cerca de 150 milhões de anos na Alemanha.

Os eumaniraptorans – parte de um grande conjunto de dinossauros bípedes carnívoros conhecido como terópodes, geralmente eram pequenos e semelhantes a aves – estavam cobertos de plumagem colorida. Este grupo incluía predadores até com nove metros de comprimento ou outros tão pequenos quanto um gato doméstico. Não faziam parte deste conjunto dinossauros como o Tyrannosaurus rex e o Giganotossauro.

Todos os outros dinossauros estudados tinham ovos brancos. Desta forma, concluiu-se que os ovos coloridos têm uma única origem nos dinossauros eumaniraptorans que terão transmitido esta característica para as aves.

Nos eumaniraptorans, os cientistas encontraram provas de um pigmento verde e azul chamado “biliverdina” e de um pigmento vermelho e castanho chamado “protoporfirina IX” que estão estruturalmente integrados na matriz cristalina da casca de ovo, assim como se observa nas aves.

“Alguns [ovos] são uniformemente coloridos”, afirmou Mark Norell, autor do estudo e paleontólogo do Museu Americano de História Natural, em Nova Iorque. “Outros têm pintas e manchas, tal como nos ovos das aves actuais. Enquanto o ovo do tordo é uniformemente azul, já o da codorniz tem pintas e manchas.” O paleontólogo acrescenta ainda que outras características como as penas – que inicialmente se supunha que tivessem origem nas aves –, também foram herdadas dos dinossauros.

