Tripulante de ambulância de Valença assaltada durante serviço de emergência

A tripulante de uma ambulância de socorro dos Bombeiros de Valença foi assaltada durante um serviço de emergência. Ficou sem os documentos e sem cerca de 80 euros, disse o comandante da corporação à Lusa, Miguel Lourenço.

O comandante adiantou que "a jovem de 21 anos já apresentou queixa na GNR local e garantiu que, se o dinheiro não aparecer, a corporação irá tentar recolher o montante em causa para restituir à jovem".

"Há 23 anos que faço parte dos Bombeiros de Valença e é a primeira vez que assisto a um caso lamentável como este. Se o dinheiro não aparecer, alguma coisa iremos fazer para restituir o dinheiro à nossa tripulante, um elemento exemplar da corporação", explicou Miguel Lourenço.

O caso ocorreu na quinta-feira, cerca das 20h10, quando a ambulância dos Bombeiros de Valença foi chamada para socorrer um doente que acabaria por ser transportado ao Serviço de Urgência Básica (SUB), em Monção. Foi nessa unidade de saúde que a tripulante foi assaltada.

"A ambulância parou à porta do SUB de Monção e a tripulação levou o doente para à triagem. Naquele intervalo de tempo, cerca de 10 minutos, alguém acedeu ao interior da ambulância onde, no meio dos bancos da frente, escondida por baixo de um casaco, se encontrava a mala da jovem. Do interior da mala foi retirada a carteira", especificou, adiantando que a jovem ficou "bastante afectada".

"É dinheiro que lhe faz falta. É uma pessoa que não merecia. É uma jovem exemplar, muito participativa e sempre disponível para ajudar o próximo", reforçou Miguel Lourenço.

