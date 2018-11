Será que aprenderam?

A eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil é uma má notícia. Agora só nos resta esperar e ver como será a sua prática mesmo prática, assim como a resiliência das instituições do país a eventuais derivas.

Esta estranha e preocupante vitória é um facto irreversível e não vale a pena chorar o leite derramado. Talvez valha a pena, isso sim, entender porque tantas dezenas de milhões de eleitores o sufragaram. Mais do que uma vitória de Bolsonaro, o que ocorreu foi uma derrota do PT. Todos os que chamaram “preso político” a Lula, que o quiseram como candidato até ao último momento e que soberbamente decidiram que os escândalos de corrupção se podiam desvalorizar… enganaram-se redondamente. Não foi um golpe, como alguns gostam de reclamar,f oi uma rejeição. O povo soberanamente manifestou maioritariamente repulsa pelo PT. Será que alguém aprendeu a lição?

Carlos J F Sampaio, Esposende

Brasil e Portugal

É confrangedora a facilidade com que figuras conhecidas da nossa política assinam baixo-assinados de repúdio ou aplauso do que se passa na política de outros países. O caso da eleição do PR do Brasil trouxe mais uma dessas diversões. É notório que todas as formas de governação totalitárias conduzem a ditaduras, seja no seio da "direita" seja no seio da esquerda. Agora dizer-se que umas são melhores do que as outras, é preciso ter calma. Quando se extremam as soluções politicas, os resultados são uma explosão de radicalismos e ódios que não beneficiam os povos. A grande virtude da nossa "geringonça" foi ter absorvido os focos da contestação radical (PCP e BE) à esquerda e deixar a direita a falar sozinha com o CDS. É por isso que um modelo em que proliferem vários partidos com acesso à intervenção pública é desejável.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Bolsonaro e os nossos problemas

O SNS continua num estado em que centenas de milhares de utentes continuam sem médico de família. Há consultas das especialidades e operações com meses de espera. Faltam clínicos, assistentes, enfermeiros e auxiliares em quase todas as unidades de saúde. A maioria dos profissionais ligados ao SNS anda descrente.

Em muitas escolas, os auxiliares de educação são em número insuficiente. Os estudantes do superior reclamam, entre outros factores, das dificuldades de alojamento pelo preço excessivo. Na rede de transportes, quer rodoviária, ferroviária ou fluvial, todos os dias são apresentadas deficiências.

Um novo imposto relacionado com o CO2 vai entrar em vigor no próximo ano, donde resulta, apesar da redução no imposto na gasolina, uma maior cobrança de impostos sobre os combustíveis.

Entretanto, a maioria dos comentadores políticos que infestam o espaço público estão interessados em Bolsonaro, eleito presidente do Brasil, especialmente no que disse, naquilo que já sabem que vai fazer e no desastre total que vai inundar o Brasil. Um pouco de comedimento em relação ao Brasil, e um pouco mais de atenção para os problemas dos portugueses, seria um caminho mais acertado e não faria mal a ninguém.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

