Sismo de 5.2 sentido na Figueira da Foz e noutros distritos

Um sismo de 5.2 na escala de Richter, com epicento a cerca de 480 quilómetros a oeste de Peniche, foi registado pelas 4h27 desta quinta-feira, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho da Figueira da Foz e com intensidade III em diversas localidades dos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa”, acrescenta o IPMA em comunicado.

Um sismo de intensidade III na escala de Mercalli modificada é sentido dentro de casa. Os objectos pendentes baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não pode ser reconhecido com um sismo. Já num sismo de intensidade IV a vibração pode também ser comparada à de uma pancada de uma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam, janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem.

