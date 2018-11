Simone Biles faz história com quarto título mundial

A norte-americana Simone Biles tornou-se nesta quinta-feira, em Doha, na primeira ginasta a vencer quatro vezes o concurso geral dos Mundiais, superando a russa Svetlana Khorkina, tricampeã mundial. Mesmo numa prova em que cometeu erros pouco vulgares para o seu nível, a campeã olímpica impôs-se por uma margem muito confortável.

Biles, de 21 anos, terminou com 57,491 pontos, bem adiante da japonesa Mai Murakami (55,798), que arrecadou a prata, e da compatriota Morgan Hurd (55,732), que defendia o título e teve de contentar-se com a medalha de bronze. Com este triunfo, a ginasta de Columbus, Ohio, elevou para 12 o total de títulos mundiais na carreira, naquele que foi o seu regresso à competição depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016, onde conquistou cinco medalhas, quatro das quais de ouro.

A prestação de Simone Biles no concurso geral em Doha, porém, ficou marcada por duas quedas (na saída do salto e na trave olímpica), para além de ter colocado o pé fora dos limites na primeira passagem do exercício no solo. Ainda assim, o que fez foi suficiente para garantir a sua vitória mais ampla em Campeonatos do Mundo.

Depois de já ter conquistado o título mundial no concurso por equipas e de ter garantido a qualificação dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, a norte-americana juntou mais um troféu ao palmarés. Um galardão especialmente recompensador se tivermos em conta que recentemente foi observada no hospital devido a um cálculo renal, condição que não a impediu de competir.

No final, a perfeccionista Biles mostrou-se parcialmente satisfeita: “Gostava de ter tido uma performance melhor, porque esta não é a ginasta que eu sou. Mas todos cometemos erros e caímos - o que importa é como nos levantamos e provamos o nosso valor”.

