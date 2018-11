Morreu Esquerdinha, antigo lateral-esquerdo do FC Porto

Morreu o futebolista brasileiro Marcelo Januário da Silva, conhecido como Esquerdinha. O ex-lateral-esquerdo tinha 46 anos e morreu em João Pessoa, no estado do Paraíba, no Brasil.

A notícia foi confirmada pelo FC Porto, um dos clubes pelos quais passou, nas redes sociais e no seu site.

Segundo o jornal brasileiro MaisPB, o atleta sentiu-se mal na noite de quarta-feira. Terá sofrido um enfarte fulminante.

Esquerdinha passou pelo FC Porto entre 1998/99 e 2000/01. Com a camisola azul e branca, conquistou um campeonato (o pentacampeonato, em 1998/99), duas Taças de Portugal e uma Supertaça, disputou 87 jogos e fez nove golos.

Para além do FC Porto, Esquerdinha jogou na Académica em 2002/03. Antes do futebol português, jogou, entre outros clubes, no Santos (de João Pessoa), pelo Flamengo e pelo Vitória de Salvador da Bahia, de onde saiu para o FC Porto.

