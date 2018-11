Lima já está em 3.º na Grand Final do Challenge Tour

Filipe Lima obteve hoje o segundo melhor resultado – 66 pancadas, 6 abaixo do Par 72 – na segunda volta da Grand Final do Challente Tour que decorre no Al Hamra Golf Club, em Ras al-Khaimah, nos Emirados Árabes. Uma marca que lhe permitiu descolar dos 13.ºs rumo ao 3.º lugar, empatado com os franceses Romain Langasque (67-69) e Victor Perez (67-69), todos com 136 (-8).

Quanto a Pedro Figueiredo, o outro português presente nesta prova de encerramento do Challenge Tour – que conta apenas com os 45 primeiros no ranking –, repetiu as 71 pancadas do primeiro dia subiu dos 20.ºs para 18.ºs, com 142 (-2).

O melhor do dia foi o norte-americano Sam Crocker com 64 (-8), tendo passado a repartir o comando com o espanhol Adri Arnaus, ambos com 135.

Para garantirem presença no European Tour em 2019, circuito no qual Ricardo Melo Gouveia já garantiu presença, Figueiredo e Lima precisam de fechar a época no top-15 do Challenge Tour.

Pedro Figueiredo chegou ao torneio no 17.º lugar do 'ranking', enquanto José-Filipe Lima é 33.º classificado.

Veja mais em www.golftattoo.com

