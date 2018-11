Leicester-Southampton já tem data

O encontro entre o Leicester e o Southampton, da Taça da Liga inglesa, disputar-se-á a 27 de Novembro, após ter sido adiado devido à morte do proprietário dos “foxes”, Vichai Srivaddhanaprabha.

O encontro estava agendado para terça-feira, mas acabou por ser adiado devido à morte do tailandês, vítima de acidente de helicóptero, junto ao estádio do clube.

O primeiro encontro da equipa de Adrien Silva e Ricardo Pereira após a morte de Srivaddhanaprabha acontecerá no sábado, uma semana depois do acidente, numa visita ao terreno do Cardiff, em jogo da Premier League.

