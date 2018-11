José Peseiro despedido do Sporting

José Peseiro já não é treinador do Sporting, avança a edição online do jornal A Bola. A decisão foi tomada e comunicada ao técnico pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, depois da derrota, em casa, com o Estoril-Praia, por 1-2, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga.

O final do jogo ficou marcado por assobios e lenços brancos, sinais de uma contestação que já tinha sido sentida após a derrota frente ao Portimonense.

O técnico foi uma escolha de José Sousa Cintra, enquanto presidente interino da SAD, após a saída de Bruno de Carvalho.

Numa entrevista ao Expresso, Frederico Varandas não escondeu que procurava uma alternativa a Peseiro. "É voltar atrás e ler o que eu disse sobre o que eu quero: os melhores jogadores e o melhor treinador", disse. Questionado sobre se Peseiro vive bem com isso, respondeu: "Convive bem, ele é muito bem tratado no Sporting".

