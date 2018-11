Espanha confirma título na final mais longa do Europeu feminino

A selecção espanhola de hóquei em patins feminino sagrou-se nesta quinta-feira campeã da Europa pela sexta vez. Ou melhor, confirmou nesta tarde o título que se adivinhava, ao ampliar, no 1m45s que faltava jogar, a vantagem alcançada sobre Portugal (4-2) a 13 de Outubro, dia em que a final do torneio foi adiada devido aos estragos causados pela tempestade Leslie.

No pavilhão da Mealhada, afectado pelo corte de energia e pelos danos provocados na cobertura aquando da intempérie que passou por Portugal há quase um mês, recebeu novamente as duas selecções ibéricas para os derradeiros 105 segundos de jogo. Nessa altura, quando a partida foi interrompida, Espanha vencia já por 3-2 e à selecção portuguesa nem o empate bastava, tendo em conta o formato da prova (sem prolongamento, uma espécie de campeonato em que a diferença de golos serviria para desempatar em caso de igualdade pontual na última ronda).

Mas recapitulemos as incidência do primeiro "take" da partida. A equipa portuguesa entrou melhor e adiantou-se no marcador logo aos 4', numa recarga de Marlene Sousa mesmo em cima da baliza. A avançada do Benfica redimia-se, assim, de um livre directo desperdiçado instantes antes.

Foi o melhor período da selecção anfitriã, que defendeu com muito rigor, adiando o golo espanhol, que surgiu já perto do intervalo, aos 22', por Marta González.

No regresso dos balneários, Espanha passou quase de imediato para a frente do marcador, através de Berta Busquets, mas Portugal foi célere a responder. Cinco minutos mais tarde, Renata Balonas empatou com um remate de meia distância.

Com mais posse de bola, mais ataques e mais remates, a selecção espanhola ia-se apoderando da meia pista portuguesa e chegou de novo à vantagem aos 12' da segunda parte, graças a uma stickada de Sara González.

O corte de energia que se deu a menos de dois minutos do final obrigou, então, a um primeiro adiamento. Os árbitros tentaram retomar o encontro cerca de meia-hora depois, mas uma falha generalizada de abastecimento comprometeu definitivamente a conclusão do jogo.

Acordado o reatamento para esta quinta-feira, Portugal não só não conseguiu reentrar na discussão do triunfo, como ainda sofreu um último golo, de livre directo (a punir a 15.ª falta) que Ana Casarramona converteu, confirmando o quinto título continental consecutivo para a selecção de Espanha.

