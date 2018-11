Óscares: Netflix vai estrear três filmes nos cinemas antes de os colocar online

O Netflix vai estrear três dos seus novos filmes originais em algumas salas de cinema antes de os colocar no seu serviço de streaming, anunciou a empresa na quarta-feira. A medida em torno de Roma, Bird Box e The Ballad of Buster Scruggs é uma direcção diferente da prática tradicional da empresa de estrear os seus filmes nas salas e em streaming no mesmo dia.

Roma, um filme a preto e branco e em espanhol sobre uma empregada doméstica no México, vai estrear-se em cinemas de Los Angeles, Nova Iorque e México dia 21 de Novembro e expandir-se depois para outras cidades e países. Realizado pelo realizador Alfonso Cuarón, Roma chegará depois ao Netflix e outras salas a 14 de Dezembro.

O Netflix tem insistido que quaisquer dos seus filmes devem ser disponibilizados em sala e para os seus assinantes no mesmo dia, mas a maior parte das cadeias de exibição de cinema rejeitam os filmes do serviço e alguns realizadores de renome têm-se oposto à ideia de que os seus filmes sejam vistos sobretudo no pequeno ecrã. Agora, a estratégia do Netflix está a evoluir.

“A prioridade do Netflix são os seus membros e cineastas, e estamos sempre a inovar para os servir” disse em comunicado Scott Stuber, responsável pela divisão de cinema do serviço. Roma é um provável candidato ao Óscar de Melhor Filme, segundo os peritos da corrida de prémios de Hollywood, e o plano de lançamento do Netflix é semelhante aos que os estúdios tradicionais usam para promover os seus filmes de autor antes das votações para a temporada de prémios. O filme recebeu já o Leão de Ouro, o prémio máximo do Festival de Veneza, a primeira vez que o Netflix recebeu tal reconhecimento.

Alfonso Cuarón tem já dois Óscares, de realização e montagem por Gravidade. No final de Setembro, o Netflix tinha 137 milhões de assinantes no seu serviço de filmes e televisão, sendo que só há três anos começou a preencher a sua oferta com produção cinematográfica original.

The Ballad of Buster Scruggs, o novo filme dos irmãos Ethan e Joel Coen, vai estrear-se em algumas salas dia 8, oito dias antes da sua estreia no Netflix. Bird Box, um thriller com Sandra Bullock e Sarah Paulson, vai estar em algumas salas a 13 de Dezembro antes de chegar ao Netflix no dia 21 do mesmo mês.

