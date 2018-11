Morreu Helena Ramos, apresentadora da RTP

Morreu a apresentadora Helena Ramos, avança a RTP esta quinta-feira. Tinha 64 anos. Fonte da RTP adiantou à Lusa que a causa da morte foi "doença prolongada".

Começou a carreira como locutora de continuidade, mas viria a fazer de tudo um pouco na televisão. Conduziu o talk show Jogo de Damas, em 1993, foi uma das caras de Canal Aberto, em 1996.

Apresentou também o Boa Tarde, em 2000, e Os Vencedores, em 2002. Ao longo da carreira foi pivot de programas de Carnaval, Marchas Populares, do Natal dos Hospitais e do Festival da Canção. Foi também cara do Totoloto e do Toto-Sorteio.

Foto Helena Ramos (à direita), com António Calvário, na sala de maquilhagem, antes do Natal dos Hospitais de 2002 Miguel Madeira

Em 2004, fez parte da comissão instaladora do Canal Memória. Em 2005 apresentou O Melhor de Nós, um programa transmitido na RTPN e na RTP Internacional. Na RTP Memória apresentou vários programas, tais como Cartaz de Memórias e Há Conversa.

O presidente da RTP, Gonçalo Reis, lembrou, através do Twitter, a apresentadora como uma "grande profissional, uma senhora e uma pessoa formidável".

A fonte da RTP ouvida pela Lusa indicou que o velório se realiza esta quinta-feira, a partir das 17h30, na igreja da Luz, em Lisboa.

