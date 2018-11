Ministério da Cultura quer aproximar-se dos municípios para diversificar oferta

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse quarta-feira que o Governo quer promover uma aproximação aos municípios, através das direções regionais, para com os projectos locais aumentar as sinergias e diversificar a oferta.

"É previso transformar estes projectos numa oferta em rede do que é o acesso à cultura, porque nós precisamos de sinergias para criar mais músculo e diversificar a oferta que as pessoas têm de cultura", afirmou a governante, em declarações aos jornalistas.

Falando à margem de uma sessão de apresentação do Orçamento do Estado, que a Federação do Porto do Partido Socialista organizou em Penafiel e para a qual foi convidada Graça Fonseca, a ministra assinalou a importância de se "olhar para o território a partir das direcções regionais".

Segundo referiu a governante, é possível, "a partir das relações que existem com os vários municípios, perceber que aquilo que acontece nas áreas das políticas públicas de cultura vai muito além daquilo que se faz a partir do Palácio da Ajuda".

"Existem projectos, desde festivais literários, até teatros municipais, museus municipais extraordinários, projectos na área das criativas em cada uma das regiões", lembrou, acrescentando: "Se eu conseguir, por exemplo, com dois municípios, ter uma rede de teatros e que a oferta seja complementar e ir a públicos diferenciados, isso significa que nós estamos a trabalhar em conjunto para aumentar os públicos, para poder dar resposta a procuras diferenciadas".

A ministra disse ser nessa estratégia que o Governo está a trabalhar, defendeu que "todos têm a ganhar com isto, quer a administração central, quer a administração local" e que isso permitirá "uma política mais sustentada e sustentável de cultura".

Sublinhou, por outro lado, que o OE para 2019 aponta para um aumento de 13% nas políticas públicas de cultura, que dá sequência ao aumento de 38% que se verificou nos últimos três anos, com o actual Governo.

"Este é um aumento muito relevante, olhando para trás, percebendo de onde é que partimos. Nos quatro anos anteriores a este Governo, o investimento público em cultura tinha diminuído cerca de 35%. Há aqui uma necessidade de manter este aumento de investimento, porque é importante voltar a níveis de investimento nesta área", insistiu.

Aos jornalistas, a ministra indicou que o aumento para a áreas das artes e do espetáculo é de 30% face a 2018 e que para a área do património e museus o reforço do investimento é de 15%. "Este é um ponto de partida para 2019 que nos vai permitir trabalhar e poder desenvolver novos projectos na área de cultura", concluiu.

