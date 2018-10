PJ detém dirigentes de IPSS que desviaram meio milhão de euros

O presidente de direcção e a coordenadora de uma instituição particular de solidariedade social foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através da directoria do Norte, por suspeitas de prática dos crimes de peculato, administração danosa e burla.

O casal, de 70 e 75 anos de idade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

PUB

No âmbito do inquérito titulado pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia, os detidos são suspeitos de, desde Fevereiro de 2010, se terem apropriado de cerca de meio milhão de euros provenientes de donativos junto de empresas e particulares.

PUB

O casal recorreria ainda a pessoas carenciadas para fazer a recolha de donativos na rua e o dinheiro angariado terá sido utilizado para pagamento de despesas pessoais, ou seja, desligados do objectivo da instituição.

PUB

"Apesar de já anteriormente terem sido alvo de acção da justiça e haver ocorrido o cancelamento do registo dos estatutos e a cessação do seu reconhecimento como pessoa colectiva de utilidade pública, a investigação permitiu apurar que os agora detidos têm mantido, desde essa altura, a mesma actuação, continuando a exercer a atividade de dirigentes da associação e adoptando a mesma conduta criminosa, lê-se no comunicado da PJ.

PUB