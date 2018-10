“Apanhamos muito mais agentes da PSP a mentir do que devíamos", diz juíza a polícia

Não sabem porque os acusaram de agressão, lamentam estar no banco dos réus e um deles, Tiago Pereira, até afirmou que “é triste ser PSP e estar a ser julgado”. Mas, dois dos três agentes da PSP que o Ministério Público (MP) acusou de agressão a um jovem de origem angolana, em plenas instalações do Tribunal da Amadora, no ano passado, ouviram várias repreensões dos juízes durante os seus depoimentos nesta quarta-feira, no Tribunal de Sintra.

Ao agente Tiago Pereira o juiz Pedro Neves e a presidente do colectivo Cláudia Martins Alves afirmaram: “Olhe que para nós é mais penoso [estar a julgar agentes da PSP]. Apanhamos muitos agentes como arguidos a mentir e depois ouvimos centenas como testemunhas e ficamos a pensar se estão a falar a verdade...”, disse Pedro Neves. “Apanhamos muito mais agentes a mentir do que devíamos apanhar”, corroborou a juíza. “É o sistema que funciona mal por todos os lados”.

Com voz firme e decidida Cláudia Martins Alves por diversas vezes fez ironia com as respostas dos arguidos. O juiz Pedro Neves não foi menos duro. Foram ouvidos o subcomissário Hugo Correia, de 27 anos, que na altura do evento dirigia a esquadra da Brandoa, e que é também acusado do crime de falsificação de documento e de denúncia caluniosa. O terceiro agente em tribunal é Diogo Ribeiro, de 26 anos.

O subcomissário tinha pedido a abertura de instrução do processo e o juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Sintra decidiu que não ia sujeitar os arguidos a julgamento. Mas o MP da Amadora recorreu e o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a acusação.

Em causa estão factos que se passaram a 13 de Março de 2017 pelas 10h, no interior do edifício do Tribunal da Amadora. O despacho diz que o arguido Hugo Correia e o ofendido E. Silva se cruzaram no espaço entre as casas de banho de apoio à sala de testemunhas e a sala dos advogados. Hugo Correia voltou-se para E. Silva (que ali estava para tratar de um processo de regulação parental) e perguntou “Estás a olhar para mim porquê?”

De seguida, o agente Diogo Ribeiro, o único que estava fardado,“empurrou com força” E. Silva contra a parede próxima da entrada das casas de banho, prossegue a acusação. Hugo Correia agarrou-o pelo pescoço com a mão direita e apertou-o com força. E Tiago Pereira, à civil, deu, com o seu pé direito, um pontapé no peito de E. Silva, ainda de acordo com o despacho. Dois advogados que ali estavam a tratar de outros processos, e sem relação com E. Silva, “foram impelidos a intervir em sua defesa” e deslocaram-se ao gabinete do Procurador da República para fazer uma denúncia do sucedido.

A 14 de Março o subcomissário Hugo Correia escreveu num auto de notícia que tinha sido E. Silva a dirigir-se a ele e aos dois agentes dizendo: “Palhaços do caralho, falem mas é para a parede.”

PSP negam acusação

“É tudo mentira”, dizem os agentes em tribunal. Mas as versões que apresentaram dos factos foram confusas e contraditórias e os juízes fizeram questão de frisar isso mesmo. “Vou tentar não transparecer a angústia que sinto”, começou por afirmar Hugo Correia. “A angústia de quê? De ser arguido?", perguntou a juíza, com distância, ordenando-lhe para ir directo ao assunto nas respostas às suas perguntas.

Ao tribunal o agente referiu que quem tinha perguntado “estás a olhar para mim porquê?” tinha sido E. Silva e não o contrário como vem na acusação. Disse também que naquele espaço do primeiro andar do Tribunal da Amadora (que não deve ter mais de seis metros) não ouviu as injúrias que o jovem proferiu mas que ele, agente, não deixou explícito no auto, "por erro" seu, que quem as tinha ouvido foi outro agente.

A forma como Hugo Correia contou o sucedido mereceu comentários de incredulidade dos juízes que o interromperam diversas vezes para o explicitar. Por exemplo, quando este afirmou que não tinha ouvido as injúrias mas viu os “seus homens” a manietar E. Silva e ordenou que se afastassem. A “perplexidade” do tribunal, comentou a juíza depois de lhe pedir vários esclarecimentos, foi a ordem: “Estando os ânimos exaltados porque manda afastar os agentes que estão a tomar conta da situação?”

Também a Tiago Pereira foram apontadas incongruências no depoimento, nomeadamente pelo MP: quando foi ouvido pelo Procurador do Ministério Publico o agente disse não ter presenciado qualquer situação confusa, mas ao Tribunal de Sintra esta quarta-feira descreveu um cenário de confusão. O agente justificou: “Tenho alguma lacunas e dificuldade de vocabulário”. Mas a juíza alertou: “Ser arguido e ser acusado de ter dado um pontapé e dizer que não ouviu nada, que estava tudo calmo, parece-lhe credível? Tinham passado pouco tempo dos factos quando disse isto. É muito estranho.”

Disse também que E. Silva estava a injuriar o seu colega em tom de voz alto para “toda a gente ouvir”.

A juiza ainda lhe perguntou se “tinha alguma explicação” para ser acusado de ter dado um pontapé a E. Silva: “Sra. Dra. não, porque estava à civil." A juíza riu-se: “Se estivesse fardado já podia ter dado um pontapé? Olhe que essa resposta até lhe fica mal." Na próxima sessão será ouvido o terceiro agente e o ofendido.

O julgamento acontece um dia depois de três agentes da PSP que trabalhavam na Esquadra da Bela Vista, em Setúbal, terem sido condenados a penas de prisão suspensas por um crime de sequestro agravado. Ficou provado que 4 de Dezembro de 2016 os polícias meteram um jovem algemado — filho de um militar da GNR — na bagageira do carro policial, levaram-no para uma casa abandonada e, dois deles, agrediram-no.

