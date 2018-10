Conhecer o passado e o futuro de Braga através de um InstaMeet

Braga não se compõe apenas pelos locais icónicos e religiosos de tempos idos, como são exemplo os santuários do Bom Jesus ou do Sameiro. Para o provar e mostrar a dupla faceta da cidade – passado e futuro – Braga vai ser palco de um InstaMeet, entre os dias 16 e 18 de Novembro, que promete chegar a uma audiência de três milhões de seguidores.

Para o evento, foram convidados 12 instagrammers de diferentes nacionalidades para “colocar Braga no mapa do Instagram”, segundo o comunicado difundido pela organização. Entre eles estão os três portugueses que promovem o evento, em conjunto com a agência Legendary: o designer João Bernardino (@joao.bernardino); o jornalista do PÚBLICO Luís Octávio Costa (@kitato); e o jornalista da Lusa Rui Barbosa Batista (@_bornfreee_). O mesmo trio que já tinha mostrado ao mundo instagrámico Viana do Castelo.

PUB

PUB

O "desafio", explica João Bernardino ao P3, "foi lançado pela Associação Comercial de Braga". Depois, ao contrário do que "costuma acontecer em Portugal", a plataforma de experiências turísticas Visitbraga insistiu em convidar mais instagrammers estrangeiros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tornar icónica a dupla faceta de Braga” é o mote que vai levar à cidade igers vindos da Alemanha, França, Malásia, Turquia, Brasil, China e Rússia para se juntarem aos nacionais. Sem esquecer o passado religioso, o InstaMeet vai passar pelos dois santuários acima citados e pelo Mosteiro de Tibães, mas também assim por locais de comércio e indústria local como é o caso de duas fábricas — uma de sinos e outra de velas. Alvo de visita será também o Theatro Circo, que será palco de um #emptytheatrocirco, ou seja, irá abrir portas apenas para este grupo.

Além disso, a pensar no futuro, o grupo vai percorrer uma Braga mais moderna, “uma cidade grande, jovem e com infra-estruturas a nascer e a crescer.” Nesse contexto, o grupo vai visitar o Estádio Municipal, “um lugar incontornável” segundo o instagrammer, e o GNRation, um espaço cultural e criativo bem no centro de Braga. Os restantes locais mantêm-se em segredo, mas bastará estar atento ao Instagram (e à etiqueta que será criada para o efeito).

Mais populares A carregar...

Este será o segundo InstaMeet com a maior audiência em Portugal, depois de, em 2014, se terem juntado 23 igers em Lisboa. O evento contou com uma audiência total de sete milhões de seguidores e visou “unir” a ponte 25 de Abril à Golden Gate, de São Francisco.

PUB