Por estes dias, em todos os cantos se encontram alusões ao Halloween, que se celebra a 31 de Outubro. Miúdos e graúdos empenham-se em ter o disfarce mais terrífico, a tradição norte-americana globalizou-se e Portugal não é excepção. Também o Instagram não fecha os olhos à efeméride e promoveu por estes dias — tal como faz todas as semanas com um tema diferente — o desafio #WHPdressup. O intuito é dar azo à imaginação e partilhar cenários e disfarces originais.

À receita juntam-se as bruxinhas más, os cães fantasma, as casas assombradas, os típicos vampiros ou tudo aquilo que funcione bem num prato de terror — já estamos a imaginar disfarces de freiras malditas, como a do filme, ou do conhecido palhaço Pennywise. O Instagram não impõe limites, é pegar em adereços e fazê-los voar para criar diferentes personagens (e, como se vê, por todo o mundo há quem leve isto bem a sério). Se ainda não sabes no que te vais transformar na noite de desta quarta-feira, explora a fotogaleria e inspira-te.