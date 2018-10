Portas esclarece

Na vossa edição online, surge uma notícia, sobre as eleições presidenciais do Brasil, com o título “Paulo Portas não vê nada 'eticamente reprovável' em Bolsonaro”, referindo-se a um debate que tive com Miguel Sousa Tavares, ontem [anteontem], na TVI.

Literalmente, a frase é correta mas, salvo melhor opinião, creio que não é citada no respetivo contexto, e por isso presta-se a uma leitura equívoca. Referia-me, apenas, ao não envolvimento de Jair Bolsonaro, que foi eleito sete vezes como deputado federal, em casos ou escândalos que minaram a credibilidade de políticos e instituições, nomeadamente o Congresso e o Senado, no Brasil contemporâneo. Muitos desses casos não se limitaram ao Governo, mas atingiram massivamente parlamentares eleitos - por exemplo, no Mensalão, Odebrecht ou Lava Jato.

Por isso acrescentei que me referia a indicadores eticamente reprováveis “a título pessoal” (menção que o PÚBLICO faz no texto, mas não no título). E até referi que falava de Jair Bolsonaro “e não da família”.

O tema da rede clientelar e sistema de corrupção do voto parlamentar tinha sido introduzido, e bem, por Miguel Sousa Tavares, durante o debate. Era a isso que me referia.

Quanto ao que penso sobre os valores políticos de Jair Bolsonaro – nomeadamente as suas considerações em matérias de género, orientação sexual, grupos étnicos, nostalgia do regime militar ou legitimação de tortura – deixei há muito tempo clara a minha incompatibilidade com os mesmos, desde logo no programa “Global” aos domingos, onde, aliás, qualifiquei esta segunda volta no Brasil como um pesadelo para moderados.

Paulo Portas

O exemplo maior de Isabel Moreira

Uma vez mais a deputada Isabel Moreira foi notícia pelos piores motivos. Um fait diver parlamentar tornou-se viral dada a velocidade vertiginosa a que circula a (des)informação. Pintar as unhas é algo que a destacada deputada da Nação deverá aprender a fazer em locais apropriados, e não na Casa da Democracia, sobretudo durante um dos debates parlamentares mais importantes do ano, aquele em que se discute o Orçamento do Estado.

Recentemente a distinta deputada da Nação teve a veleidade de se congratular pela indigitação de Graça Fonseca para titular da pasta da Cultura pelo simples facto de a nova ministra ter assumido a sua orientação sexual, e não pelo percurso profissional e político da mesma. Reduziu pelas suas afirmações o mérito de Graça Fonseca.

Cara deputada Isabel Moreira, goste-se ou não do seu estilo, não se pode recomendar este tipo de conduta parlamentar. Demita-se!

Bruno Antunes, Lisboa

Entre o lume e a frigideira

Com perfis falsos, robots de permeio, notícias falsas, quiçá um atentado forjado, tudo desembocou nas redes sociais, que tudo acolhem de bom e de mau, tornando-se sarjetas e oleodutos. Tudo serviu para baralhar estas eleições no Brasil.

Com insegurança galopante e corrupção sistemática, a linha dura de Jair Bolsonaro afogou Fernando Haddad, o qual, nas urnas, pagou caro por tudo de mau que nos últimos tempos as governações do PT deram origem.

A vitória de Bolsonaro consubstancia-se na realidade do desespero de um povo entre o lume e a frigideira.

José Amaral / V. N. Gaia

