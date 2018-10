PS critica “falta de estratégia” na câmara de Aveiro

Os eleitos pelo Partido Socialista (PS) na câmara municipal de Aveiro criticam aquilo que consideram ser “a falta de estratégia” da maioria PSD-CDS/PP-PPM, liderada por Ribau Esteves, e traçam um cenário de um município “à deriva”. Os três vereadores da oposição votaram contra, esta quarta-feira, as Grandes Opções do Plano (GOP) e Orçamento para 2019 – o documento acabou por passar com os votos favoráveis da maioria -, deixando ainda reparos sobre o facto de vários projectos passarem “de ano para ano”. O líder da autarquia acusou-os de recorrem à “mentira” e de “falta de seriedade”. Ribau Esteves ameaçou, mesmo, que poderá “deixar de estar disponível para debater com gente que recorre sistematicamente à mentira”.

João Sousa, um dos três eleitos socialistas que integra o executivo, não gostou da ameaça, acusando o autarca aveirense de pretender “governar a câmara sozinho e de preferência sem oposição”. “Esta situação de governar sozinho era antes do 25 de Abril, agora não é assim”, retorquiu durante o debate que antecedeu a votação das GOP e em reacção à resposta de Ribau Esteves às intervenções da oposição.

PUB

Os socialistas apontaram a falta de “uma estratégia que dê resposta aquilo que se pretende para o médio e longo prazo no conjunto município”, deixando a nota de que Aveiro se apresenta como “um município um bocadinho à deriva”. “Sem PDM (Plano Director Municipal), mas prometemos obras e equipamentos avulsos; sem Carta Educativa, mas andamos a investir nas escolas; sem plano para a cultura, mas somos candidatos à Capital Europeia da Cultura; sem planos de transportes para a mobilidade, mas concessionamos, prometemos autocarros, moliceiros e ferries eléctricos e bicicletas de segunda geração (...)”, criticou Manuel Sousa.

PUB

Além destes reparos, uma das questões que suscitou maior discussão no debate das GOP, realizada em reunião extraordinária, prende-se com a nova redução da taxa do IMI, anunciada por Ribau Esteves, na passada segunda-feira. Os vereadores do PS atribuíram a responsabilidade dessa conquista à lei do Orçamento do Estado, contudo, e segundo realçou o líder da autarquia, tal descida só é possível “porque a gestão financeira da câmara o permite” e também em virtude “da revisão do PAM”.

PUB

O leque de acusações deixado pelo PS incidiu ainda sobre o “empurrar para a frente” das opções do plano. “O próprio índice vem decalcado do (documento) de 2018”, acusou o vereador Manuel de Oliveira Sousa. “A Carta Educativa aparece mas já vem de 2017, 2018”, especificou, deixando ainda outros exemplos de projectos que têm vindo a repetir-se nos últimos planos de actividade da autarquia. Ribau Esteves respondeu a esta crítica lembrando as dificuldades impostas pela situação financeira da câmara. “Existia um conjunto de objectivos políticos que tínhamos, e a esmagadora maioria continuamos a ter, e não o podíamos cumprir porque a situação financeira não o permitia”, argumentou, acrescentando: “Só em Janeiro de 2017 é que começámos a ganhar autonomia plena”.

PUB