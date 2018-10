A maior estátua do mundo está na Índia: 182 metros, 100 mil toneladas

Pesa 100 mil toneladas e tem 182 metros de altura. A Índia inaugurou esta quarta-feira a maior estátua do mundo, numa cerimónia com fogo-de-artifício, aviões e pétalas de rosas a cair de helicópteros, noticia o The Guardian.

O novo monumento, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, foi inaugurado pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e homenageia Sadar Vallabhbhai Patel, antigo vice-primeiro-ministro da Índia.

Narendra Modi afirmou que a estrutura de 182 metros, o dobro do tamanho da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, dá “resposta a todas as questões existenciais da Índia”.

PUB

PUB

PUB

“A altura da estátua é para relembrar aos mais jovens que o futuro do país vai ser tão grande quanto a estátua”, afirma, acrescentando que simboliza “a nossa engenharia e a nossa técnica”, cita o The Guardian.

A figura de bronze de Patel, que tem um jardim e um museu na sua base, terá custado cerca de 355 milhões de euros e esteve em construção durante quatro anos.

A estátua pesa perto de 100.000 toneladas e exigiu o esforço de três mil trabalhadores. Foram construídos acessos com capacidade para 15 mil turistas diários. Subir, no máximo até 152 metros, custa cerca de quatro euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A inauguração foi vista por milhares de pessoas. Mais de 5000 agentes da polícia garantiram a segurança. Houve protestos das comunidades locais, que dizem não ter sido compensadas devidamente por abandonarem as suas casas. A construção da estátua levou o governo de Gujarat a retirar 185 famílias da zona. A polícia deteve 12 pessoas durante as manifestações.

A Estátua da Unidade apresenta-se como a maior do mundo, mas o seu reinado pode durar pouco, quando começarem as obras para uma estátua ainda maior do rei Hindu na costa de Bombaim.

A estátua de 212 metros de altura deverá abrir daqui a dois anos e retrata Chhatrapati Shivaji, fundador do império Maratha.

PUB