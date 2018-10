Táxis com mais de dez anos acabam em 2024

Os novos táxis que comecem a circular a partir desta quinta-feira não podem continuar ao serviço após dez anos a contar da data da primeira matrícula, de acordo com uma portaria do Ministério do Ambiente e Transição Energética (MATE) publicada hoje em Diário da República.

A portaria, assinada pelo secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, prevê ainda um regime transitório para os veículos já licenciados, até ao final de Dezembro de 2023, para o cumprimento do limite de idade.

Esta foi uma das medidas que o Governo decidiu aplicar no terreno na sequência do grupo de trabalho informal para a modernização do sector do táxi, e que reuniu o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL).

Na portaria publicada ficou também fixado, tal como o PÚBLICO já noticiou, que as cores dos novos táxis passam a estar uniformizadas, escolhendo-se o verde-mar e o preto em detrimento do bege. Isto para ser mais “coerente” e o veículo ser “facilmente identificável pelos passageiros”. No entanto, os táxis beges que já estão em circulação não precisam de mudar a cor.

Esta quarta-feira, numa outra portaria do MATE publicada em Diário da República ficou também confirmado que os condutores de TVDE terão de frequentar uma formação de 50 horas para obter o certificado de motorista, inferior às 125 horas actualmente requeridas aos taxistas. Com componentes teóricas e práticas, parte da formação pode ser feita à distância, com módulos como comunicação e relações interpessoais, técnicas de condução, situações de emergência e primeiros socorros e regulamentação da actividade.

