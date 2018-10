Momentos marcantes dos 15 anos da presidência de Filipe Vieira

Luis Filipe Vieira é eleito 33.º presidente do Benfica, com 90,47% dos votos, e sucede a Manuel Vilarinho. Vieira recolheu 174.074 votos, superando por clara margem o seu principal opositor, Jaime Antunes, que reuniu 14.087 votos (7,32%). Guerra Madaleno conseguiu 1.346 votos (0,70%).

31 de Outubro de 2003

Após cinco anos sem vencer qualquer troféu, o Benfica, treinado por José António Camacho, derrota o FC Porto, de José Mourinho, na final da Taça de Portugal. Foi o primeiro título conquistado por Luis Filipe Vieira no futebol como presidente dos “encarnados”.

16 de Maio de 2004

Na última jornada de 2014-15, o Benfica, treinado por Giovanni Trapattoni, empata no Estádio do Bessa com o Boavista (1-1) e coloca um ponto final num jejum de 11 anos sem vencer o campeonato, o mais longo da sua história.

22 de Maio de 2005

O centro de estágios do Benfica, a "casa" de todas as equipas de futebol dos “encarnados”, é inaugurado no Seixal.

22 de Setembro de 2006

Dois dias após um empate a um golo com o Leixões, no Estádio do Bessa, na primeira jornada da época 2007-08, o Benfica emite um comunicado, no qual informa que “chegou a acordo com os técnicos Fernando Santos e Jorge Rosário para a rescisão dos respectivos contractos." Luis Filipe Vieira admitiria mais tarde que o despedimento do actual seleccionador nacional foi “um dos maiores erros” que cometeu como presidente do Benfica.

20 de Agosto de 2007

Arrancam as emissões regulares do canal Benfica TV.

10 de Dezembro de 2008

Ao lado de Luís Filipe Vieira e de Rui Costa, Jorge Jesus é apresentado como treinador do Benfica, com um contrato de dois anos e uma promessa: “O Benfica tem excelentes jogadores. Comigo vão jogar o dobro do que jogaram no ano passado.”

17 de Junho de 2009

O Benfica vence, no Estádio da Luz, o Rio Ave e, cinco anos depois, com quatro títulos consecutivos do FC Porto pelo meio, os “encarnados” voltam a festejar a conquista do campeonato nacional.

9 de Maio de 2010

O Benfica é derrotado no Estádio Nacional pelo V. Guimarães e, no intervalo de 11 dias, os benfiquistas perdem três troféus: Campeonato, Taça de Portugal e Liga Europa. Apesar da contestação, Vieira segura Jorge Jesus.

26 de Maio de 2013

Inauguração do Museu Cosme Damião, situado no Estádio da Luz.

26 de Julho de 2013

O Benfica ganha a Taça de Portugal e é o primeiro clube português a conquistar o “triplete”: vitória no campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.

18 de Maio de 2014

Luís Filipe Vieira conquista algo inédito na história das “águias”: a uma jornada do final do campeonato, o Benfica garante o "tetra".

13 de Maio de 2015

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, acusa o Benfica num programa televisivo de gastar mais de 250 mil euros por ano com presentes e jantares para árbitros, observadores e delegados da Liga. O caso “vouchers” acabaria arquivado pelo Conselho de Disciplina da FPF e pelo Tribunal Arbitral do Desporto.

5 de Outubro de 2015

Luís Filipe Vieira é constituído arguido na “Operação Lex”, por suspeitas de prometer contrapartidas a Rui Rangel em troca de influências do juiz sobre a colega do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que tinha de decidir uma questão fiscal relacionada com uma empresa do presidente do Benfica. “Afirmo, de forma peremptória, que estou de consciência totalmente tranquila. Não pratiquei qualquer ilícito que me possa ser imputado”, reagiu o presidente do Benfica, em comunicado.

30 de Janeiro de 2018

O Ministério Público deduz acusação contra quatro arguidos no caso E-toupeira, entre estes estão a Benfica SAD e o seu assessor jurídico Paulo Gonçalves. Em causa estão crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, favorecimento pessoal, violação de segredo, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e falsidade informática. O Benfica reagiu acusando o Ministério Público de “absurdas e injustificadas acusações”.

4 de Setembro de 2018

