O Melilla foi o adversário ideal para o Real Madrid

Não foi preciso recorrer à principal equipa para o Real Madrid voltar à normalidade, apesar de o adversário ajudar a esse regresso. No primeiro jogo após a saída de Julen Lopetegui do cargo de treinador dos “merengues” e com Santiago Solari a assumir, de forma interina essa função, os “blancos” golearam nesta quarta-feira o secundário Melilla por 4-0, em jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da Taça do Rei de Espanha.

Com várias poupanças no “onze” - Gareth Bale, Luka Modric e Toni Kroos, por exemplo, não alinharam -, o Real Madrid construiu o triunfo por intermédio de Benzema, Asensio, Odriozola e do jovem Cristo González. Solari aproveitou a partida para lançar alguns dos jovens do Castilla, entre eles o reforço Vinicius Junior, que tem sido presença mais habitual na equipa secundária dos “merengues”. E foi dos pés do brasileiro que saiu o passe para o segundo golo do Real e a assistência para o terceiro. A segunda mão da eliminatória joga-se no Santiago Bernabéu, a 5 de Dezembro.

PUB

Na Alemanha, o destaque vai para as inesperadas dificuldades sentidas pelo actual líder da Bundesliga em seguir para os oitavos-de-final da Taça. O Borussia Dortmund teve de jogar um prolongamento para eliminar o Union Berlin, da II Divisão, por 3-2. Com dois golos para cada lado durante o tempo regulamentar, só na meia-hora suplementar a equipa em que joga o internacional português Raphael Guerreiro (entrou logo aos 14’) resolveu a partida, graças a uma grande penalidade convertida por Marco Reus, mantendo a sua invencibilidade nesta temporada em todas as competições.

PUB

Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, começou a perder mas apurou-se para os quartos-de-final da Taça, ao bater o Olimpik Donetsk por 3-1.

PUB

PUB