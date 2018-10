Frases que marcaram 15 anos de Luís Filipe Vieira no Benfica

31 de Outubro de 2003

“Quando chegámos, encontrámos um clube quase falido. Com esforço e dedicação recuperámos a credibilidade. Hoje temos um clube financeiramente regenerado, uma equipa em crescendo e o melhor estádio do mundo. Estes números são o melhor sinal de que os sócios estão cansados de promessas vazias. É a vitória do trabalho, da coragem e, sobretudo, da seriedade.”

Discurso aos adeptos no pavilhão número 1 da Luz após ser eleito presidente do Benfica.

28 Janeiro de 2004

"Há valores na vida mais importantes que uma bola. Que nenhum benfiquista me leve a mal do que vai suceder em termos de futuro, mas há alturas na vida em que temos de parar".

Após a morte de Miklos Fehér durante o V. Guimarães-Benfica

29 de Maio de 2004

“Esta semana demos uma demonstração de que esta instituição é do povo e não de elites. Chegou-se ao ridículo de nos faltarem ao respeito constantemente. É preciso não permitir que nos achincalhem como fazem diariamente. Temos de castigar aqueles que falam mal de nós, se a SIC nos hostiliza desliguem-na. Brevemente anunciarei quais são os jornais que nos estão a hostilizar. Cá estarei para dizer os que devem ficar nas bancas.”

Reagindo à sua entrada no programa “O Dia Seguinte” da SIC

8 de Setembro de 2006

“Podemos assumir que foram falseados resultados neste país. Os responsáveis têm que ser penalizados e se não forem nos tribunais criminais, terão que ser pela justiça desportiva. Se eu tivesse um centésimo [de responsabilidades] em tudo aquilo que já li na comunicação social, eu não estava condenado, estava grelhado.”

Reacção ao caso Apito Dourado

21 de Outubro de 2006

"As pessoas não imaginam os esforços que fizemos para tirar o clube da situação em que se encontrava. Outros precisariam de 15 anos para fazer aquilo que fizemos".

28 de Fevereiro de 2009

"Que todos saibam que pagaremos qualquer preço, enfrentaremos quaisquer dificuldades e desafiaremos todos os obstáculos para assegurar que a verdade desportiva vai regressar ao futebol português".

27 de Junho de 2009

"Este mandato vai ser um mandato desportivo. Depois espero que não me critiquem porque o passivo aumentou e que a SAD teve prejuízos. Quando essas críticas aparecerem, que vão aparecer, era muito fácil resolver tanto o prejuízo da SAD como parte do passivo, que era vender os jogadores e não comprar ninguém".

Nas vésperas de ser reeleito presidente do Benfica para um terceiro mandato

10 de Dezembro de 2010

“Há realmente uma revolução, mas começou há oito ou nove anos. Revolução pela credibilidade, pelo estádio novo, pelos ordenados em dia, pelo cumprimento religioso das obrigações e compromissos, pela transparência, pela derrota da hipocrisia que existia neste clube".

20 de Março de 2012

"A decisão da UEFA [de realizar a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz] premeia a qualidade e as condições que o Estádio da Luz apresenta, mas é igualmente o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Benfica nos últimos anos".

21 de Setembro de 2012

"Quem pensa que pode continuar a viver como até há alguns anos atrás está redondamente enganado. Quem persistir nesse erro vai acabar mal. Vender, comprar menos e formar mais. Vender e baixar a massa salarial, mesmo que isso signifique sacrificar a nossa competitividade".

15 de Maio de 2013

"Ele [Jorge Jesus ] é o meu treinador, disse-o há 15 dias. Estou satisfeito com o trabalho dele, os benfiquistas também. Se calhar, não renova por dois anos, mas por quatro.”

Depois de perder o campeonato e as finais da Liga Europa e da Taça de Portugal

21 de Abril de 2014

"Num ano que tem sido triste para nós, queria dedicar o título, além de a todos os benfiquistas, a dois homens que perdemos: o grande Eusébio e o Mário Coluna. Este título também é para eles, que estão contentes, onde quer que estejam".

8 de Junho de 2015

"O futuro do Benfica passa por atletas formados nesta casa. Este é um ponto de honra. Queremos vitórias, mas queremos atletas para estar no nosso plantel principal. Vamos estar cada vez mais presentes. O futuro do Benfica é risonho e vai passar pelo Seixal".

7 de Setembro de 2016

"Jorge Jesus é passado e está na história do Benfica. Ninguém lhe vai tirar os méritos. Mas quem conhece o Jorge Jesus sabe como ele trabalha. Tem uma maneira de trabalhar que hoje não serve os interesses do Benfica".

1 de Março de 2017

"Tenho a noção que no dia em que deixar o Benfica deixarei uma grande empresa, uma fábrica que será uma grande referência na Europa e acho que é possível sonharmos em ser novamente campeões europeus. Os que foram vendidos ajudam os outros a vender. (...) Estamos 10 anos à frente da concorrência, têm que copiar o que fazemos".

5 de Setembro de 2018

“Não existe qualquer facto que permita imputar à SAD os crimes descritos nem uma conduta que relacione a SAD com qualquer dos crimes aí descritos. Crê-se que terá sido por isso que nenhum membro da SAD recebeu uma acusação. A SAD não pode deixar de repudiar o tempo, o modo e a forma como se viu envolvida nesta acusação, sem qualquer fundamento sério que a justifique.”

Reacção à acusação do Ministério Público no âmbito do processo E- Toupeira

