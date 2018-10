Feirense segue invicto na Taça da Liga

O Feirense segue irrepreensível na Taça da Liga. Na sua quarta participação na fase de grupos da prova, a equipa orientada por Nuno Manta somou nesta quarta-feira o seu segundo triunfo em outros tantos jogos disputados no Grupo D. A vítima, desta vez, foi o Marítimo, que continua em queda, derrotado por 3-2 no estádio Marcolino do Castro.

Num jogo em que se marcaram cinco golos, houve bastante animação e foi a formação madeirense a primeira a ter razões para festejar. Aloísio inaugurou o marcador aos 15 minutos, mas à passagem da primeira meia-hora de jogo o mesmo jogador marcou um autogolo e recolocou o resultado num empate.

O golo deu ainda mais ânimo ao Feirense que, seis minutos depois, viu João Silva completar a reviravolta para o emblema de Santa Maria da Feira, que foi a vencer para o intervalo. No segundo tempo, Valente voltou a deixar tudo nivelado, mas um lance de persistência de João Silva colocaria o Feirense novamente em vantagem, fixando o resultado em 3-2.

