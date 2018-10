Djokovic está de regresso ao topo do ranking

Bastou uma vitória no Rolex Paris Masters para Novak Djokovic reocupar o primeiro lugar do ranking. O sérvio, que tinha perdido a liderança há exactamente dois anos, depois de ter sido eliminado nos quartos-de-final do torneio parisiense, viu nesta quarta-feira confirmada a subida ao topo do ténis mundial, quando Rafael Nadal, actual líder da tabela ATP, anunciou a sua desistência.

Djokovic torna-se assim no primeiro tenista desde 2000 a chegar à liderança do ranking ATP (criado em 1973), depois de ter iniciado a época fora do "top-20" – há 18 anos, Marat Safin começou o ano no 38.º posto e chegou ao primeiro lugar, mas viria a perdê-lo no Masters de Lisboa, para Gustavo Kuerten. Nesta quarta-feira, Djokovic defronta o bósnio Damir Dzumhur (52.º) para aceder aos quartos-de-final do Rolex Paris Masters e igualar o seu melhor registo de 29 vitórias consecutivas, obtido em 2015.

Nadal não competia desde o início de Setembro – quando foi obrigado a abandonar a meia-final do Open dos EUA com Juan Martin del Potro, lesionado no joelho direito – e tentava regressar à competição em Paris, mas começou a sentir dores no músculo abdominal e o médico aconselhou-o a parar, para não agravar a lesão, pondo em perigo a sua participação nas ATP Finals, que começam a 11 de Novembro, em Londres.

“Tenho de lidar com isto dia a dia, como sempre fiz na minha carreira. Diariamente, vou avaliando se há melhorias”, explicou Nadal, que, este ano, só por uma vez disputou até ao fim um torneio em hardcourts, em Toronto, onde acabou por conquistar o quinto e último título nesta época.

Em substituição de Nadal, foi repescado o tunisino Malek Jaziri (55.º) que venceu Fernando Verdasco (27.º), por 7-6, 1-6 e 6-3, e está na terceira ronda.

Antes, Milos Raonic já tinha anunciado a sua desistência, devido a uma lesão no cotovelo direito, agravada após a vitória na terça-feira sobre Jo-Wilfred Tsonga (6-7, 7-6 e 7-6), permitindo que Roger Federer avançasse no quadro sem pisar o court. Como o húngaro Marton Fucsovics também abandonou, Federer e Fabio Fognini vão estrear-se no torneio defrontando-se na terceira ronda, esta quinta-feira.

Em frente, seguiu igualmente Jack Sock (23.º), detentor do título. Numa jornada em que ficaram sem a possibilidade de ver actuar Nadal e Federer, os adeptos franceses assistiram à eliminação do seu número um, já que Sock derrotou Richard Gasquet (28.º), com um duplo 6-3 – a sua apenas oitava vitória no ATP Tour este ano.

