Um Sporting de segunda não chegou para o Estoril

A relembrar traumas passados, o Sporting perdeu nesta quarta-feira, em Alvalade, com o Estoril-Praia por 1-2, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga. Foi um triunfo de reviravolta para a formação “canarinha”, que, depois de ter sofrido um golo na primeira parte, deu a volta na segunda e manteve-se na luta pela qualificação para a final a quatro da competição, num jogo em que os “leões” pagaram caro a rotação feita pelo seu treinador. Com este resultado, é o Feirense a liderar o grupo, com seis pontos, enquanto Sporting e Estoril partilham o segundo posto — o Marítimo, com duas derrotas, já está fora desta luta.

Era previsível que José Peseiro apresentasse um “onze” muito alternativo e foi o que aconteceu, com Wendel a estrear-se como titular pelos “leões” e com Bas Dost também a regressar ao “onze” inicial depois de já ter feito alguns minutos na competição. E foram ambos os protagonistas logo aos 9’. O Estoril complicou na saída para o ataque, Bas Dost pressionou o portador da bola e Wendel aproveitou a perda de bola e, à entrada da área, fez o 1-0 para a equipa da casa.

Positivo/Negativo Positivo Sandro Lima Deu a justa expressão ao maior perigo criado pelo Estoril em Alvalade, marcando o golo do empate, para além de ter sido o protagonista de outras jogadas de perigo dos “canarinhos”. Combinou muito bem com Aylton Boa Morte, outro dos destaques do Estoril.

Positivo Wendel Estreou-se a titular pelo Sporting e marcou um golo. O médio brasileiro foi dos poucos pontos positivos de um Sporting demasiado alternativo. Negativo André Pinto Jogo desastrado do central do Sporting, protagonista nos dois lances que ditaram a derrota. Perdeu em velocidade para Lima no golo do empate e marcou na própria baliza. Mas não foi o único culpado.

O Sporting parecia embalado para uma noite tranquila em Alvalade, com Wendel a falhar por pouco o 2-0 aos 12’, após uma jogada de Diaby, mas a formaçao “canarinha” reagiu bem ao golo sofrido e criou perigo duas vezes na mesma jogada aos 16’. Primeiro foi Aylton Boa Morte a obrigar Salin a uma grande defesa, após um ataque rápido, e o guarda-redes francês voltou a deter a recarga de Sandro Lima. Aos 34’, o avançado brasileiro esteve novamente perto do golo, mas não acertou bem na bola e a jogada perdeu-se.

O Estoril levou a sua vontade de lutar pelo resultado para a segunda parte. Aos 52’, Dadashov cabeceou para uma boa defesa de Salin, após jogada de Aylton e Furlan, aos 58’, também testou os reflexos do guardião francês do Sporting. Gudelj fez o mesmo com Thierry Graça no outro lado, mas foi o melhor que o Sporting foi conseguindo fazer perante um adversário que se mostrava empolgado no jogo e disposto a causar surpresa.

Numa altura em que Peseiro já tinha tirado Bas Dost e o super-desinspirado Jefferson, o Estoril chegou ao empate. Sandro Lima recebeu uma bola no meio-campo e correu até à área “leonina”, ganhando em velocidade e no corpo a corpo com André Pinto, para fazer o empate aos 71’. A justa reviravolta dos visitantes aconteceu aos 82’. Num canto, a bola foi até à área do Sporting e André Pinto marcou na própria baliza, um castigo justo para a sobranceria do Sporting neste jogo numa competição que conquistou na época passada e um prémio igualmente justo para um Estoril que levou este jogo bem mais a sério e mostrou argumentos para regressar em breve à I Liga.

Depois de uma exibição tão conseguida frente ao Boavista, este Sporting de segundas escolhas não conseguiu reagir da melhor maneira à desvantagem e ainda podia ter sofrido mais. Mereceu todos os assobios que ouviu do pouco público que esteve em Alvalade.

