FC Porto venceu Varzim e assumiu liderança do grupo

O FC Porto teve que sofrer para vencer, por 4-2, esta quarta-feira, um Varzim incómodo, em jogo da segunda ronda do Grupo C da Taça da Liga, ultrapassando assim os poveiros e assumindo a liderança com quatro pontos.

Com um "onze" completamente novo, formado essencialmente à base de segundas linhas, Sérgio Conceição promoveu as estreias de Mbemba e Chidozie no eixo da defesa, tendo sido obrigado a chamar os pesos-pesados Corona, Soares e Óliver para resolver um jogo que ameaçou resvalar.

Positivo/Negativo Positivo Otávio A clarividência do brasileiro iluminou o “dragão” nos momentos mais obscuros. Merecia o golo que esteve iminente aos 85 minutos.

Positivo Emanuel Novo O guarda-redes “aguentou a barra” nas horas difíceis, mas não podia fazer muito mais perante a fúria portista.

Positivo Soares Injectou eficácia num jogo de desperdício. Marcou e forçou Payne a fazer autogolo.

Positivo Jonathan Personificou a irreverência varzinista. Calma e classe no golo que criou a dúvida no adversário. Negativo Sérgio Oliveira Um erro incompreensível, a permitir o 2-2, podia ter minado a recuperação portista.

A falta de automatismos foi evidente no arranque pálido, com os portistas a revelarem pouca fluidez, investindo em acções na zona central do terreno, com os laterais João Pedro e Jorge a participarem pouco na dinamização do jogo exterior.

Apesar da preocupante falta de ideias, o FC Porto empurrava o Varzim, explorando as combinações entre Otávio e Hernâni para criar problemas à defesa varzinista. Emanuel Novo evitou, num par de ocasiões, o golo que Hernâni procurava com insistência, enervando um "dragão" que se mostrava estranhamente permeável, com problemas de concentração.

O Varzim ameaçou à passagem do primeiro quarto de hora e marcou por Jonathan Toro (30') na sequência de uma indecisão da defesa portista, incapaz de resolver um lance aparentemente inofensivo, com Toro a aproveitar, com classe, para colocar a bola longe do alcance de Vaná e reclamar o estatuto de melhor marcador do Varzim.

Conceição ajustou de imediato a equipa, saindo para intervalo empatado graças a um golo de Bazoer, a marcar pela primeira vez no Dragão, num bom movimento que deixou Emanuel Novo sem possibilidade de defesa.

Sem o lateral Jorge e com o inspirado Corona a surgir na segunda parte, o FC Porto assumiu com absoluta autoridade o comando do jogo, construindo sucessivas oportunidades de golo até Soares, que rendera o outro lateral, cabecear certeiro, sem oposição, na sequência de um canto.

O FC Porto quebrava finalmente a resistência poveira, mas um erro tremendo de Sérgio Oliveira, que já demonstrara inexplicável nervosismo, permitiu a Haman voltar a empatar. Sérgio Conceição respondeu com a entrada de Óliver Torres e o "dragão" voltou à carga e à vantagem, depois de Otávio reclamar dois penáltis em dia de "folga" do VAR.

Adrián López criou o desequilíbrio e Payne, com Soares a pressionar, fez autogolo. A confirmação do triunfo surgiria após trabalho de Corona, que ofereceu o golo a André Pereira, aniquilando qualquer possibilidade de volta-face, com o Varzim a fechar a noite com um remate ao poste e a certeza de um desempenho positivo.

