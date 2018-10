Na Fox acaba Segurança Nacional e Uma Família Muito Moderna, mas teremos sempre Friends

Parece haver cada vez mais séries e programas para ver? Só nos canais Fox são mais de 230 e se há dois anos, numa das primeiras apresentações em formato showcase que os canais fizeram em Portugal apresentaram 37 títulos, dos quais 11 novas séries, na apresentação da noite desta quarta-feira os canais prometeram 53 estreias. Para já sem nenhum dos títulos que a crítica mais tem elogiado nos últimos meses, mas com promessas inéditas para 2019 e os finais de Segurança Nacional, Uma Família Muito Moderna e o regresso de todo o Friends, os canais dão o seu contributo para o “Peak TV” à portuguesa.

“Estamos de facto na época de ouro das séries”, diz num comunicado distribuído aos jornalistas o director geral dos canais Fox, Luís Fernambuco. O responsável português faz assim eco das palavras de John Landgraf, do canal americano FX, o autor em 2016 da expressão “Peak TV”, que descrevia o número inédito de novas séries nos EUA e que este ano já actualizou a sua previsão de que não chegámos a um pico com um fim à vista, mas sim planamos numa “era dourada” que parece não ter fim na vitalidade produtiva. Segundo dados dos canais Fox e National Geographic e da Gfk, que mede as audiências em Portugal, os canais (que incluem ainda o 24Kitchen) afirmam-se líderes em share (14,7% do seu sector de televisão por subscrição) “mas também em séries estreadas” e outras iniciativas como exposições ou projectos comerciais.

Foto The Passage

Dessas 53 estreias para 2018-19, os nomes mais sonantes vêm do passado e das novidades dos canais generalistas americanos, mais abrangentes em termos de público. The Passage é “a grande aposta da Fox nesta temporada”, diz o canal, tendo por base o livro (primeiro de uma trilogia) A Passagem, de Justin Cronin. Um drama sobrenatural que inclui os inevitáveis vampiros, é produzida por Matt Reeves e Ridley Scott e tem como protagonista Mark-Paul Gosselaar. Só está prevista para 2019 (está agendada para se estrear a 14 de Janeiro na Fox dos EUA), bem como The Enemy Within, série da NBC com Jennifer Carpenter como uma ex-agente da CIA presa por alta-traição. Magnum P.I., da CBS, é a primeira das novas séries do canal principal a chegarem, com estreia a 20 de Novembro, com um cheiro a anos 1980 mas já sem o original Tom Selleck e com Jay Hernandez no seu lugar.

Na Fox, ainda para 2019 e sem datas mais precisas, estarão o regresso de Segurança Nacional, para a sua oitava e última temporada, e da muito popular mas pouco aplaudida pela crítica terceira temporada de MacGyver. A FoxLife vai ainda ter mais uma série "médica", New Amsterdam (6 de Dezembro), bem sucedida nas audiências nos seus primeiros episódios nos EUA (estreou-se na NBC a 25 de Setembro) mas recebida tepidamente pela crítica, e nova série de advogados, Proven Innocent, esta só para 2019.

No seu canal de comédia, vai estrear, eventualmente em 2019, a décima e muito provavelmente última temporada de Uma Família Muito Moderna e a 30.ª de Os Simpsons – isto numa altura em que, a par de Uma Família Muito Moderna, o outro gigante da comédia de grande alcance também se começa a despedir. A Teoria do Big Bang começa a sua volta final já sábado dia 10 de Novembro no concorrente AXN White.

Na Fox Comedy, são sobretudo séries mais antigas a marcarem o anúncio desta quarta-feira, como The Carmichael Show (de 2015, que vai chegar já a 24 de Dezembro) e títulos já cancelados nos EUA como LA to Vegas (2018) e Odd Mom Out (cancelada após três temporadas) ou em hiato como Marlon, de Marlon Wayans, e que chegará em 2019. Nenhuma é tão antiga, mas também nunca tão icónica quanto Friends, que apesar de estar integralmente no Netflix voltará à televisão convencional a 17 de Dezembro para as férias de Natal nostálgicas — ou dos espectadores mais jovens que a têm vindo a redescobrir.

Foto Friends tem encontrado novas gerações de público no streaming

Na Fox Comedy, as excepções verdadeiramente novas para 2019 são The Cool Kids, sobre um residente de um lar de idosos, e Single Parents, de Liz Meriwether (Jess e os Rapazes), que acaba de se estrear nos EUA com Taran Killam e Leighton Meester e versa sobre a identidade perdida dos pais assoberbados. Quem também regressa, mas já na Fox Crime e com nova pele – a de Rowan Atkinson – é o detective Maigret, para uma série de telefilmes.

