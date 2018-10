A visita de duas semanas de Harry e Meghan à Oceânia, em fotografias

A quarta edição dos Jogos Invictus, fundados pelo príncipe Harry, serviram de mote para a primeira grande viagem oficial internacional dos duques de Sussex, que foi muito além de Sydney. Durante cerca de duas semanas, o casal passou pela Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Tonga.

Logo no primeiro dia foram recebidos pelo Governador-geral da Austrália, que lhes ofereceu um peluche em forma de canguru — sendo que mesmo no dia anterior o Palácio de Kensington tinha anunciado que Meghan Markle estava grávida. Ao longo dos primeiros dias, visitaram praias australianas, conheceram a fauna local e encontraram-se com diferentes grupos ligados às artes e a causas sociais.

Depois de oficializarem o arranque dos Jogos Invictus, seguiram para as ilhas. Primeiro visitaram Fiji, onde a duquesa participou no seu primeiro jantar de Estado. No dia seguinte, Meghan teve de encurtar a visita a solo a um mercado em Suva por razões de segurança, tal era a dimensão das multidões que se juntavam para a ver passar. Há 12 anos que nenhum membro da família real britânica visitava as ilhas Fiji.

Harry e Megham passaram ainda pelo Tonga e regressaram depois a Sydney, para assinalar o final dos Jogos Invictus e participar numa gala de entrega de prémios da Australian Geographic Society, antes de seguirem para a Nova Zelândia, onde foram recebidos pela primeira-ministra Jacinda Arden e por guerreiros Maori. No último dia da visita, quarta-feira, visitaram o Redwoods Treewalk — uma série de 23 pontes suspensas que fazem um percurso de 600 metros —, em Rotorua.

Na fotogaleria, em cima, juntámos alguns dos destaques da visita dos duques de Sussex.

