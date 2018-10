Rio, Rangel e Álvaro Santos Pereira na Escola Europa do PSD e PP espanhol

O presidente do PSD, Rui Rio, o eurodeputado Paulo Rangel e o ex-ministro Álvaro Santos Pereira são alguns dos oradores da segunda edição da Escola Europa, iniciativa de formação luso-espanhola que decorre em Lisboa entre quinta-feira e domingo.

Alexander Stubb, antigo primeiro-ministro da Finlândia e um dos dois candidatos do Partido Popular Europeu (PPE) a presidente da Comissão Europeia, será o convidado do jantar-conferência de sexta-feira, numa iniciativa que será encerrada no domingo pela ex-ministra do PSD e presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza.

A Escola Europa é uma iniciativa organizada pelas delegações do PSD e do Partido Popular espanhol no Parlamento Europeu, tendo a primeira edição decorrido no ano passado em Aranjuez (próximo de Madrid), com a presença dos então líderes dos dois partidos, Pedro Passos Coelho e Mariano Rajoy.

Em declarações à Lusa, o director da Escola Europa do lado português, o eurodeputado Carlos Coelho, explicou que, depois de "uma boa experiência" no ano passado, os dois partidos resolveram prosseguir a iniciativa conjunta, que decorrerá um ano em Portugal e outro em Espanha.

Inspirada em outras duas iniciativas de formação de quadros do PSD, a Universidade Europa e a Universidade de Verão, esta escola procurará, durante quatro dias, dar formação em questões europeias a 50 jovens entre os 18 e os 25 anos (este ano 30 portugueses e 20 espanhóis), seleccionados entre mais de 200 candidatos.

Aproximar os jovens da realidade europeia, dar a conhecer as políticas da UE e as suas instituições (com destaque para o Parlamento Europeu) é o objectivo da iniciativa, através de conferências, mesas redondas e debates com os participantes.

"Organizámos a edição deste ano à volta de três grandes temas, um por cada dia, começando na quinta-feira com a Europa com passado e com futuro. Pensaremos um pouco em como chegámos até aqui, com um olhar para o futuro em questões como a emigração, o Brexit ou a política externa", explicou Carlos Coelho.

Rio na abertura

A sessão de abertura estará a cargo de Rui Rio, seguindo-se o primeiro almoço-conferência, com o tema Europa: como chegámos até aqui, a cargo do líder da delegação do PSD ao Parlamento Europeu, Paulo Rangel, que é também vice-presidente do PPE.

Debates sobre inovação e futuro, a política externa da União Europeia e um jantar-conferência sobre os riscos do Brexit completam o programa do primeiro dia.

Sexta-feira será dedicada às matérias económicas e à Europa do desenvolvimento do emprego, e o programa arranca com um debate sobre o mercado interno e um almoço-conferência sobre o modelo económico europeu sustentável, com a participação da antiga ministra da Agricultura, Alimentação e Ambiente de Espanha, Isabel García Tejerina.

A antiga Ministra do Emprego e Segurança Social de Espanha, Fatima Bañez, participará num debate sobre o emprego no quadro do desafio demográfico da Europa, enquanto o ex-ministro da Economia do Governo de Passos Coelho, Álvaro Santos Pereira, debaterá sobre Uma Economia Europeia Competitiva.

Alexander Stubb será o protagonista do segundo jantar-conferência, numa altura em que o PSD ainda não anunciou que Spitzenkandidat do PPE (candidato apoiado pelos partidos) a presidente da Comissão Europeia apoiará, numa escolha entre o antigo primeiro-ministro finlandês e o democrata-cristão Manfred Weber, líder do grupo parlamentar do PPE no Parlamento Europeu.

Também Weber foi convidado a participar na Escola Europa, mas, por motivos de agenda, não poderá estar presente em Lisboa.

No sábado, o tema do dia será a Europa para as pessoas, com questões mais ligadas à cidadania, como os nacionalismos, a crise dos refugiados ou a igualdade de género, que contarão com a participação da vice-presidente do PSD Isabel Meirelles e de vários eurodeputados espanhóis e portugueses, entre os quais o chefe da delegação espanhola no Parlamento Europeu, Esteban González Pons, que falará sobre Os desafios da Europa.

A sessão de encerramento da Escola Europa, no domingo, ficará a cargo de Leonor Beleza, escolhida pela sua "experiência dentro e fora da política", segundo Carlos Coelho.

Além disso, explicou, a Fundação Champalimaud, a que preside, é também um bom exemplo de cooperação luso-espanhola, depois de o neto do fundador da Danone ter doado 50 milhões de euros à instituição, que permitirá criar um centro de investigação e tratamento do cancro do pâncreas.

