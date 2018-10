Uma campanha para dar “voz aos oceanos” no Parlamento Europeu

O tema em comum é o oceano, o que varia são as preocupações, prioridades e medidas a tomar para o proteger. Voice for the Ocean (Voz ao Oceano, em tradução livre) é uma ampla campanha europeia, promovida pela Surfrider Foundation Europe, organização não-governamental que tem como missão proteger os oceanos. O objectivo é sensibilizar os partidos políticos para a temática e, assim, incentivá-los a incluir nos programas das próximas eleições parlamentares europeias medidas que visem a protecção dos oceanos e que essa seja uma prioridade.

Segundo Agathe Clerc, gestora de projectos da organização, “esta plataforma dá aos cidadãos a oportunidade para expressarem as suas visões e prioridades acerca da protecção dos oceanos”. A primeira fase decorre até 14 de Dezembro e inclui uma consulta digital em que o protagonista é o próprio cidadão. O inquirido é auscultado em quatro temas: "poluição dos oceanos", "exploração dos recursos e transição energética", "o oceano e você" e "turismo sustentável". No total, são oito perguntas que demoram cerca de dez minutos para responder — tempo que pode fazer a diferença na preservação dos oceanos.

Isto porque a partir desse mesmo questionário digital, os profissionais vão identificar as principais prioridades indicadas pelos cidadãos para, então, perceberem quais aquelas que têm maior atenção por parte da sociedade e que exigem medidas mais urgentes. Esses resultados serão apresentados publicamente a partir de Janeiro de 2019 numa petição a ser entregue no Parlamento Europeu. Mais do que chamar a atenção para a problemática, a iniciativa visa dar medidas concretas para que a actuação seja frutífera. Até à data, já passaram pela plataforma digital 35 mil pessoas de 21 países diferentes. “É crucial e extremamente útil que a maioria dos países europeus se una em torno de um questionário europeu”, explica ao P3 a responsável.

Para além da petição, a campanha Voice for the Ocean inclui também uma digressão europeia. A iniciativa vai percorrer cinco cidades — Burgas, Paris, Málaga, Bruxelas e Porto — com o objectivo de “reunir e debater com as audiências envolvidas: cidadãos, estudantes, especialistas, autoridades locais, deputados nacionais e europeus, etc”.

A cidade do Porto foi a escolhida para encerrar o percurso europeu, a 9 e 10 de Novembro. Em foco durante os dois dias do evento vão estar o impacto das mudanças climáticas no litoral e a qualidade da água. Vão ser promovidas acções de limpeza nas praias e uma conferência, com a presença de especialistas, com o título Qualidade da Água, Turismo Sustentável e Surf como motor na protecção ambiental.

Não é a primeira vez que a Surfrider promove iniciativas e acções para alertar para problemas ambientais. A liderar a campanha Ban The Bag há sete anos, a organização já conseguiu que fossem tomadas medidas para a redução de sacos de plástico, por exemplo em 2013 quando a Comissão Europeia anunciou reformas nesse sentido. Nos últimos tempos, por exemplo, puseram uma baleia de plástico a saltar num canal em Bruges.

A Surfrider Foundation Europe nasceu em 1990, em França, e assume-se como uma “organização mundial sem fins lucrativos dedicada à protecção e valorização de lagos, rios, oceanos, ondas e do litoral”. Desde o seu início tem vindo a ganhar simpatizantes e, hoje, já conta com mais de 12 mil membros na Europa.

