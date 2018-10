Olhar para o futuro

A eleição de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil não é de estranhar, após a existência de inúmeros escândalos, da espiral de violência, de crises que foram da economia à ética e o aumento sistemático das desigualdades entre famílias. E tudo isto denota, segundo a minha opinião, uma nuvem bastante negra que paira no universo mundial há muito plúmbeo provavelmente advinhando um futuro comprometedor. Circunstâncias que, ao longo do tempo, põem em causa as funções do sistema político e judicial e que têm contribuído para o desenvolvimento de partidos que fomentam a erosão da democracia e comprometem o progresso das sociedades. E, para inverter todo este contexto perverso não basta afirmar quer ao nível democrático como judicial que também aqui se cometem erros. Todavia, o mais importante consiste em assumir os mesmos com o intuito de mudar os comportamentos e isso não tem sido apanágio nos dias de hoje. É que o tempo escasseia para reflectirmos que mundo queremos legar às gerações vindouras. Por isso, permitam-me contextualizar a temática em causa lembrando Edmund Burke “para que o mal triunfe basta que os homens de bem nada façam”.

Manuel Vargas, Aljustrel

Eles quiseram

Os brasileiros exerceram o seu poder de escolha em obediência às regras democráticas. A esse respeito, nada a dizer. Esperam, ao que parece, uma nova vida que acabe de vez com a corrupção e a violência. Aqui é que surgem as dúvidas que, pelos vistos, a maioria da população resolveu com facilidade. Primeiro, acreditou com bonomia que Bolsonaro nada tinha a ver com o sistema político que promete reformar, quando andou por lá quase trinta anos sem se incomodar muito. Depois, abraçou a crença “evangélica” de que a insegurança vai acabar pela liberalização na venda de armas e autoridade musculada nas ruas, esquecendo que o Exército já circula no Rio de Janeiro, por iniciativa de Temer, sem resultados palpáveis. Por fim, aceitou a promessa de que o Brasil vai empreender o caminho do progresso e do desenvolvimento, no combate ao desemprego e à pobreza, esses males que, segundo se lhes diz, são herança do PT de Lula e de Dilma, que já não governa há mais de dois anos, e que, de acordo com as estatísticas, se encontram melhores desde que aquele partido assumiu o poder, em 2002. O Brasil está bem? Não, mas não será Bolsonaro quem o vai “curar”.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

A lição do Brasil

A democracia é um sistema frágil, precisa da acção vigilante de todos os democratas. A corrupção é como o bichinho da madeira, vai roendo, roendo, até que tudo cai. Assim a corrupção vai corroendo a democracia. A violência são os excluídos, os que ficam do lado de fora da cerca, dos luxuosos condomínios fechados. Os ricos avançam, os pobres ficam para trás, entregues a si próprios, ao deus dará.

A factura vem depois e paga-se cara. As democracias têm de cuidar de todos os seus, ninguém deve, ninguém pode ficar para trás!

Maria Mota, Caldas da Rainha

