Morreu James “Whitey” Bulger, o gangster de Boston que enganou o FBI

Durante 16 anos, James "Whitey" Bulger, escapou às autoridades norte-americanas. Foi detido em 2011, aos 81 anos. O gangster de Boston, como era conhecido, foi considerado culpado de 11 homicídios e 30 crimes relacionados com crime organizado, incluindo extorsão, lavagem de dinheiro e tráfico de droga. Esta terça-feira, com 89 anos, foi encontrado morto na prisão Penitenciária Federal Hazelton, na Virgínia Ocidental. Terá sido assassinado pouco depois de ter sido transferido de uma prisão na Flórida. As razões da sua transferência não foram esclarecidas.

O FBI irá conduzir uma investigação relativa ao ocorrido, informou uma porta-voz do departamento de Justiça norte-americano, Stacy Bishop, citada pelo Boston Globe. De acordo com o mesmo jornal, terá sido um outro recluso com ligações à máfia de Boston responsável pela morte de Bulger. Um comunicado do estabelecimento prisional acrescenta que não houve feridos quer entre os guardas prisionais quer entre os restantes reclusos.

“Este é o terceiro em sete meses em nossas instalações”, afirmou um representante de um sindicato local de guarda-prisionais, Richard Heldreth, citado pelo jornal, queixando-se da falta de agentes nas instalações prisionais.

Foto Foi detido em 2013 US MARSHAL'S SERVICE

Quem era "Whitey"?

"Whitey" (branquela) era uma referência ao tufo de cabelo loiro platinado que tinha desde jovem. Filho de imigrantes irlandeses, "Whitey" Bulger cresceu nos bairros de lata de South Boston. Foi lá que se tornou no homem mais temido da cidade. O seu irmão mais novo, William Bulger, tornou-se um dos mais influentes políticos democratas de Massachusetts, onde durante 17 anos foi o presidente do Senado.

"Whitey" Bulger não levantava suspeitas: no seu bairro, ajudava idosos a atravessar a estrada e distribuia perú pelos vizinhos no dia de Thanksgiving (Dia de Acção de Graças). Mas a realidade escondia um cenário bem distinto: Bulger era descrito como uma criminoso que matava as vítimas a sangue-frio. Entre os crimes estão o estrangulamento de duas mulheres com as próprias mãos, alvejar dois homens na cabeça depois de amarrá-los a cadeiras e interrogá-los durante horas. De acordo com os testemunhos ouvidos em tribunal à data do julgamento, Bulger dormia uma sesta, enquanto limpavam por si a cena do homicídio. Às vítimas eram ainda removidos os dentes para que não pudessem ser identificadas.

Antigo líder do grupo de crime organizado Winter Hill Gang, foi um dos maiores criminosos norte-americanos e protagonizou um dos maiores escândalos da história do FBI. Estava condenado a duas penas de prisão perpétua.

Entre 1975 e 1990, Bulger informou o FBI sobre um grupo rival, pertencente à mafia italiana, enquanto ele próprio continuava a matar e a intimidar, sob a protecção da agência. Ao mesmo tempo, subornou agentes do FBI e da polícia local e estadual em troca de informação sobre investigações e escutas feitas à sua organização, de forma a manter-se sempre um passo à frente das autoridades. Bulger pôs-se em fuga em Dezembro de 1994, quando um agente corrupto do FBI o avisou de que as autoridades estavam prestes a executar um mandado de captura contra ele.

Durante anos, "Whitey" foi um dos homens mais procurados pelas autoridades norte-americanas. A recompensa por informações que conduzissem à sua captura atingiu os dois milhões de dólares – o valor mais alto oferecido pela agência de investigação por um fugitivo americano. Foi detido no seu apartamento em Santa Monica, na Califórnia, a 22 de Junho de 2011.

O caminho criminoso de Bulger serviu de inspiração ao filme Entre Inimigos (2006), com Jack Nicholson, e Black Mass (em português: Jogo Sujo), em 2015, com Johnny Depp.

A namorada do criminoso, Catherine Greig, de 67 anos, continua a cumprir pena na prisão de mulheres no Minnesota. Deverá sair em liberdade a 29 de Setembro de 2020, data em que cumpre oito anos de prisão por crimes de identidade fraudulenta.

