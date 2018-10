Moreira escolhe adjunto da vereadora para director dos serviços jurídicos

O até agora adjunto da vereadora do pelouro da Juventude e Desporto, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos da Câmara do Porto, Tiago Varanda Pereira, é o novo director municipal dos serviços jurídicos da autarquia portuense.

Licenciado em Direito pela Escola de Direito da Universidade do Minho,Tiago Varanda Pereira esteve apenas três meses como adjunto da vereadora Catarina Araújo, substituindo o advogado Valério Neto Filipe.

O cargo de director municipal dos serviços jurídicos da Câmara do Porto foi até há poucos dias desempenhado por José Correia de Matos que viria a ser afastado por Rui Moreira. O presidente da Câmara do Porto optou por não renovar a comissão de serviço do advogado, invocando que a sua saída “já estava prevista há algum tempo”, o que não é confirmado pelo director demissionário que foi apanhado de surpresa pela decisão.

O despacho que nomeia o adjunto da vereadora Catarina Araújo diz que o lugar se encontra vago e que “se torna necessário assegurar a direcção e coordenação desta unidade orgânica”. “O dr. Tiago André Tinoco Varanda Pereira, da carreira/categoria de técnico superior, reúne as condições legais de recrutamento para o cargo de direcção superior de 1.º grau a substituir”, acrescenta o despacho que produz efeitos a partir desta segunda-feira, 29 de Outubro”.

Entre Abril e Dezembro de 2014, o novo director dos serviços jurídicos trabalhou no gabinete do secretário de Estado-Adjunto e da Economia, no Governo de Pedro Passos Coelho, quando o ministro era António Pires de Lima, tendo sido exonerado por despacho do então secretário de Estado no final do ano.

Militante democrata-cristão, Tiago Varanda Pereira tem ligações ao CDS de Lisboa, embora tenha sido eleito para a comissão política distrital de Braga do partido entre 2011/2012. O advogado Valério Neto Filipe também pertence ao CDS, mas com ligações ao Porto.

Das duas vezes que se candidatou à presidência da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira contou com o apoio do CDS.

