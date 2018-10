Alfândega do Porto festeja época natalícia com Vila Natal

Este ano, o Porto começa a celebrar o Natal mais cedo e, para isso, vai contar com a primeira vila natalícia num espaço coberto. A Alfândega do Porto abre portas ao evento, entre os dias 24 de Novembro e 30 de Dezembro, que promete atracções para miúdos e graúdos.

Com uma aposta forte na programação infantil, o Porto Christmas Village quer receber toda a família e nasceu, como explica Manuel Vaz da organização, para colmatar a inexistência de um evento “num espaço imune à chuva e ao frio”, como é característico da época natalícia. Para isso, a organização – a cargo do Expanding Group – preparou um programa diversificado, mas sem perder as “âncoras do Natal” – como lhes chama Manuel – como são exemplo a pista de gelo e a Fábrica dos Brinquedos que vão integrar o espaço.

O evento não deixou de pensar e ter em conta as tendências actuais em tecnologia e, por isso, inclui uma aposta em jogos de realidade virtual. “Queremos que, no seio de uma família, todos se divirtam e por isso vamos ter muitos jogos de grupo”, apontou Manuel Vaz. Ainda na área dos jogos, mas fora da realidade virtual, vão também ter lugar jogos de Curling, um desporto “muito pouco habitual” e típico dos Jogos Olímpicos de Inverno, em parceria com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal, avançou Manuel.

Por outro lado, a Christmas Village vai promover um Mercado de Natal com uma oferta diversificada e seleccionada pela organização, a anunciar brevemente. Além do mercado, haverá igualmente espaços de restauração e bar.

Não se pretende que o Porto Christmas Village seja um espaço com “uma área muito grande para não se tornar cansativo e não ter muita gente acumulada”, avançou Manuel Vaz.

A iniciativa tem como parceiras a Porto Lazer e a Associação de Turismo do Porto e será para repetir em novas edições nos próximos anos. Em 2018, não há ainda um patamar relativo ao número de pessoas esperadas.

De segunda a quinta-feira, o espaço está aberto entre as 15h e as 20h30 e de sexta-feira a domingo entre as 11h e as 22h, com horário reduzido no dia de consoada (24 de Dezembro) e fechado no dia de Natal. A entrada tem um custo de cinco euros para os adultos e de 3,5 euros para as crianças. Há ainda um pack família que custa 15 euros. Às segundas-feiras as crianças não pagam e de segunda a quinta-feira, a partir das 19, a entrada é livre.

Texto editado por Ana Fernandes

