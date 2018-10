Ministério da Agricultura antecipa amanhã pagamentos de 471 milhões

O Ministério da Agricultura, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), vai proceder, na quarta-feira, 31 de Outubro, ao pagamento de 471 milhões de euros aos agricultores.

"Dia 31 de Outubro, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural paga aos agricultores, através do IFAP, um montante global de 471 milhões de euros", disse, em comunicado, o Governo.

PUB

De acordo o ministério liderado por Capoulas Santos, "este montante inclui uma antecipação de pagamentos, entre 50% e 85%, que deveriam ocorrer apenas em 31 de Dezembro, no valor de 353 milhões de euros".

PUB

Entre os pagamentos incluem-se mais de 250 milhões de euros em rubricas no âmbito do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEAGA), como o regime de pagamento base e o regime de pequena agricultura.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por sua vez, o restante montante é atribuído através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e aos programas de desenvolvimento rural do continente (PDR2020), Açores (PRORURAL+) e Madeira (PRODERAM).

"No caso dos agricultores da Região Autónoma dos Açores, o pagamento antecipado atinge 85% do valor das medidas agro-ambientais e das medidas de manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas, e de 70% do valor dos pagamentos directos, valor máximo autorizado pela Comissão Europeia, em solidariedade pela situação de seca que afectou aquele território no presente ano", indicou o Governo.

Já no continente, o pagamento antecipado atinge 75% do valor das medidas agro-ambientais e das medidas de manutenção da actividade agrícola em zonas desfavorecidas, bem como 50% do valor dos pagamentos directos.

PUB