Comprar uma casa em Portugal custa quase mil euros o metro quadrado

Não são com as habituais médias, mas sim com valores medianos (aquele que se encontra quando se divide em duas partes iguais um conjunto ordenado), que o Instituto Nacional de Estatística permite aferir qual tem sido a avaliação dos preços por metro quadrado na compra de alojamento familiar em cada um dos concelhos do país. No segundo trimestre de 2018, o valor mediano apurado para todo o território nacional é de 969 euros, sendo que apenas 10% dos municípios apresentam valores acima desta mediana. O valor apurado representa um crescimento de 2% face ao trimestre anterior e de 8,15% se for comparado com o trimestre homólogo.

A cidade de Lisboa ocupa, sem surpresa, um lugar destacado no topo, com o valor mediano de 2753 euros o metro quadrado. Um valor a que se chega quando há freguesias como Santo António (que inclui a Avenida da Liberdade), Misericórdia e Santa Maria Maior onde os alojamentos são vendidos respectivamente a 4105 €/m2, 3894 €/m2 e 3632 €/m2.

A cidade do Porto foi aquela que registou um crescimento homólogo mais expressivo, ao desenhar uma subida de 24,7% face ao mesmo trimestre de 2017. De acordo com o INE há sete freguesias da cidade (Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragais, São Nicolau e Vitória) a apresentar um preço mediano dos alojamentos vendidos (1777 €/m2) acima do valor mediano da cidade (14460 €/m2).

No período em análise, os 38 municípios que apresentaram um preço mediano de venda de habitação acima do valor nacional, estão localizados maioritariamente nas sub-regiões Algarve (13 municípios) e Área Metropolitana de Lisboa (11). Dos municípios que registaram valores acima de 1500 €/m2 destacam-se Cascais (2100 €/m2 ), Loulé (1846 €/m2 ), Oeiras (1819 €/m2 ), Lagos (1744 €/m2 ), Albufeira (1631 €/m2 ) e Tavira (1594 €/m2).

Um dado curioso que pode ser extraído das estatísticas divulgadas pelo INE é o facto de, a nível nacional, a diferença entre o preço mediano do metro quadrado nas vendas de alojamentos novos fica-se pelos 135 euros: um alojamento novo custa 1084 €/m2 e para os alojamentos existentes o valor situou-se em 949 €/m2.

Outro dado relevante é o facto de no segundo trimestre de 2018, todas as cidades com mais de 100 mil habitantes registaram uma subida dos preços da habitação em termos homólogos. Para além das subidas expressivas já referidas nas cidades do Porto (+24,7%) e de Lisboa (+23,4%), as cidades de Amadora (+15,8%), de Braga (12,3%), do Funchal (10,4%) e de Vila Nova de Gaia (+10,3%) registaram as taxas de crescimento mais expressivas, relativamente ao período homólogo. A cidade de Coimbra registou o menor crescimento relativo (+5%) face ao 2º trimestre de 2017.

Em termos de valores medianos apurados temos 1460 €/m2 no Funchal, 1226 €/m2, em Coimbra, 1119 €/m2 na Amadora, 902 €/m2 em Vila Nova de Gaia e 738 €/m2 em Braga.

