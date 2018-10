Sp. Braga deixa o Nacional fora da Taça da Liga

Foi sem qualquer dificuldade que o Sporting de Braga venceu nesta terça-feira o Nacional por 5-0 em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga. A jogar no seu estádio, os bracarenses começaram cedo a impor-se a um adversário que durante 90 minutos não foi capaz de fazer um remate perigoso à baliza adversária e que, com a derrota, ficou sem hipóteses de se apurar para a final a quatro da competição, que se disputará, precisamente, em Braga.

A dupla Paulinho/Dyego Sousa esteve em destaque. Os dois jogadores bisaram na partida, sendo que Paulinho ainda fez duas assistências e Dyego uma. O outro golo da noite foi da autoria de Sequeira, num pontapé magnífico.

O actual momento de ambas as equipas prometia algum desequilíbrio, mas talvez ninguém esperasse que ele fosse tão evidente. Líder do campeonato em igualdade pontual com o FC Porto e ainda sem perder esta época, o Sp. Braga recebia o penúltimo da Liga a passar por uma série de sete jogos sem vencer.

Apesar das diferenças, o Sp. Braga não facilitou nem um milímetro e entrou a todo o gás. Com apenas 12 segundos disputados, Fábio Martins atirou à trave e cinco minutos depois Paulinho e Dyego Sousa fabricaram o lance do golo inaugural com o brasileiro a emendar junto à baliza.

Seguiu-se um golaço de Sequeira antes da dupla Paulinho/Dyego voltar a "mostrar serviço". Primeiro foi o brasileiro a bisar, depois foi o português a estrear-se a marcar no jogo, já bem perto do intervalo, naquele que foi o seu primeiro remate certeiro esta temporada.

O intervalo chegou logo a seguir, com o jogo resolvido, mas Paulinho voltou aos golos 45 segundos depois do recomeço do encontro, fixando o resultado final. E o Nacional pode dar-se por satisfeito com o facto de a goleada não ter assumido outras proporções.

Com o triunfo frente ao Nacional, a equipa de Abel Ferreira precisa agora apenas de um ponto em Setúbal na última jornada do Grupo B para garantir um lugar na próxima fase da prova. Já o Nacional está, desde já, eliminado.

